Какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2025 года
Фото: freepik
В мае 2025 года казахстанским налогоплательщикам предстоит сдать ряд отчетностей и уплатить платежи в установленные сроки, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, в какие сроки нужно выполнить обязательства, чтобы избежать пени и других последствий.
Налоговые отчетности
До 15 мая 2025 года должны быть представлены:
- Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 1 квартал 2025 года.
- Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 1 квартал 2025 года.
- Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2025 года.
- Форма 300.00 – декларация по НДС за 1 квартал 2025 года.
- Форма 400.00 и 421.00 за март 2025 года – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением.
- Форма 500.00 – декларация по роялти, по бонусу добычи за 1 квартал 2025 года.
- Форма 570.00 – декларация по рентному налогу на экспорт за 1 квартал 2025 года.
- Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2025 года.
- Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2025 года.
- Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за 1 кварта 2025 года.
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2025 года.
- Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 1 квартал 2025 года.
- Форма 913.00 – декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 1 квартал 2025 года.
До 20 мая 2025 года нужно представить:
- Форма 328.00 за апрель 2025 года – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Необходимо уплатить до 20 мая 2025 года:
- НДС в ЕАЭС за апрель 2025 года.
- Акциз, включая импортированные товары из ЕАЭС, за апрель 2025 года.
До 26 мая 2025 года:
- КПН, авансовые платежи за май 2025 года.
- КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2025 года.
- КПН и ИПН с доходов, выплаченных в апреле 2025 года.
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за апрель 2025 года.
- КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 1 квартал 2025 года.
- НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 1 квартал 2025 года.
- Текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество.
- Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за пользование водными ресурсами, за негативное воздействие на окружающую среду, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы.
- Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за апрель 2025 года.
Ранее мы рассказали об основных способах и мерах, применяемых в случае неисполнения своих налоговых обязательств в части уплаты налогов и платежей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript