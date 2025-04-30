#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Финансы

Какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2025 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:18 Фото: freepik
В мае 2025 года казахстанским налогоплательщикам предстоит сдать ряд отчетностей и уплатить платежи в установленные сроки, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, в какие сроки нужно выполнить обязательства, чтобы избежать пени и других последствий.

Налоговые отчетности

До 15 мая 2025 года должны быть представлены:

  • Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 300.00 – декларация по НДС за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 400.00 и 421.00 за март 2025 года – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением.
  • Форма 500.00 – декларация по роялти, по бонусу добычи за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 570.00 – декларация по рентному налогу на экспорт за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за 1 кварта 2025 года.
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 1 квартал 2025 года.
  • Форма 913.00 – декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 1 квартал 2025 года.

До 20 мая 2025 года нужно представить:

  • Форма 328.00 за апрель 2025 года – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Необходимо уплатить до 20 мая 2025 года:

  • НДС в ЕАЭС за апрель 2025 года.
  • Акциз, включая импортированные товары из ЕАЭС, за апрель 2025 года.

До 26 мая 2025 года:

  • КПН, авансовые платежи за май 2025 года.
  • КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2025 года.
  • КПН и ИПН с доходов, выплаченных в апреле 2025 года.
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за апрель 2025 года.
  • КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 1 квартал 2025 года.
  • НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 1 квартал 2025 года.
  • Текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество.
  • Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за пользование водными ресурсами, за негативное воздействие на окружающую среду, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы.
  • Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за апрель 2025 года.

Ранее мы рассказали об основных способах и мерах, применяемых в случае неисполнения своих налоговых обязательств в части уплаты налогов и платежей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Мониторинг мобильных переводов: Минфин и Нацбанк определились с параметрами контроля
Финансы
13:35, Сегодня
Мониторинг мобильных переводов: Минфин и Нацбанк определились с параметрами контроля
Важные нововведения при заполнении платежных поручений
Финансы
11:47, Сегодня
Важные нововведения при заполнении платежных поручений
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 апреля
Финансы
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: