Какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2025 года

В мае 2025 года казахстанским налогоплательщикам предстоит сдать ряд отчетностей и уплатить платежи в установленные сроки, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, в какие сроки нужно выполнить обязательства, чтобы избежать пени и других последствий.

Налоговые отчетности

До 15 мая 2025 года должны быть представлены:

Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 1 квартал 2025 года.

Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 1 квартал 2025 года.

Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2025 года.

Форма 300.00 – декларация по НДС за 1 квартал 2025 года.

Форма 400.00 и 421.00 за март 2025 года – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением.

Форма 500.00 – декларация по роялти, по бонусу добычи за 1 квартал 2025 года.

Форма 570.00 – декларация по рентному налогу на экспорт за 1 квартал 2025 года.

Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2025 года.

Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 1 квартал 2025 года.

Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за 1 кварта 2025 года.

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2025 года.

Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 1 квартал 2025 года.

Форма 913.00 – декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 1 квартал 2025 года.

До 20 мая 2025 года нужно представить:

Форма 328.00 за апрель 2025 года – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Необходимо уплатить до 20 мая 2025 года:

НДС в ЕАЭС за апрель 2025 года.

Акциз, включая импортированные товары из ЕАЭС, за апрель 2025 года.

До 26 мая 2025 года:

КПН, авансовые платежи за май 2025 года.

КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в апреле 2025 года.

КПН и ИПН с доходов, выплаченных в апреле 2025 года.

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за апрель 2025 года.

КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 1 квартал 2025 года.

НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 1 квартал 2025 года.

Текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество.

Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за пользование водными ресурсами, за негативное воздействие на окружающую среду, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы.

Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за апрель 2025 года.

Ранее мы рассказали об основных способах и мерах, применяемых в случае неисполнения своих налоговых обязательств в части уплаты налогов и платежей.