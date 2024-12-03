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Законодательство РК

Что происходит в обменниках после скачка курса доллара

доллар, обменные пункты, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:34 Фото: Freepik
Как рост курса доллара отразился на работе обменных пунктов, наблюдался ли повышенный спрос на валюты в последние дни – в материале Zakon.kz.
За минувшую неделю официальный курс доллара в Казахстане вырос на 5,2%, до 524, 5 тенге, согласно данным Нацбанка на 3 декабря 2024 года.
тенге, доллар, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:34

Фото: Национальный банк РК

В обменных пунктах страны сегодня курс покупки и продажи доллара в среднем находится в пределах 520-530 тенге в зависимости от города.

При этом ажиотажа в обменниках подросший доллар не вызвал. По словам президента Ассоциации обменных пунктов Арчина Галимбаева, никакого повышенного спроса, связанного именно с ростом курса, не наблюдается.

"Работа идет в обычном режиме, то есть суммы, по моим ощущениям, те же самые, обороты те же самые. Ничего существенно не изменилось". Арчин Галимбаев

Это касается и сделок с российском рублем, где текущие сделки остаются примерно на том же уровне, что и раньше. Не наблюдается всплеска роста или снижения спроса и на другие валюты.

Более того, глава ассоциации считает, что в целом нынешнюю ситуацию с курсом не стоит воспринимать как обвал. Он полагает, что если определенное повышение цен и произойдет, то для многих граждан оно будет не столь заметным.

"Если условная пачка порошка стоила 4500 тенге и подорожала на 200 тенге, не думаю, что на него образуется ажиотажный спрос и очередь в магазинах по продаже порошка. На нашем рынке, в принципе, то же самое". Арчин Галимбаев

Эксперт подчеркнул, что в целом особого смысла и предпосылок экстренно закупать валюту на данный момент нет.

"Я не согласен с теми экспертами, которые предрекают курс до тысячи или даже 600 тенге за один доллар в ближайшей перспективе. Тысячу тенге я вообще не вижу в ближайшие три-пять лет, да и 600 тенге, наверное, в 2025 году навряд ли возможно". Арчин Галимбаев

Эксперт также прокомментировал, почему в определенные моменты курс доллара в обменниках заметно отличался от официального курса Нацбанка.

Согласно определению Нацбанка официальный курс тенге к к доллару США устанавливается на Казахстанской фондовой бирже на 15:30 времени Астаны. Это средневзвешенное значение устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день после проведения торгов. Далее курс тенге к другим валютам рассчитывается через кросс-курсы, которые сложились к 16:00.

"Понятно, что за следующий день курс резко меняется от текущих реалий. Поэтому в обменных пунктах может быть курс гораздо выше Национального банка. Это зависит от ситуации на Казахстанской фондовой бирже. При формировании курсов в обменных пунктах руководители обменных пунктов на 90% берут информацию из данных КASE. Поэтому говорить о какой-то спекуляции я бы не стал. Это только отражение текущих реалий биржи".Арчин Галимбаев

Арчин Галимбаев также пояснил, что изменения валютного курса прямо влияют на работу обменных пунктов. В частности, если из-за роста курса изменяется тенговая сумма, то в долларах каждый обменный пункт тоже несет убытки. 

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