Казахстанцы стали чаще покупать доллары из-за привлекательного курса – исследование

На фоне снижения курса доллара в казахстанских обменниках наблюдается рост спроса на американскую валюту. Покупатели активизировались, так как курс стал более выгодным, сообщает Zakon.kz.

Как поясняет портал Ranking.kz, с начала 2026 года в Казахстане наблюдается постепенное укрепление национальной валюты. Средний курс доллара снизился с 507,6 тенге в январе до 495,9 тенге в феврале. К 18 марта официальный курс упал ниже 480 тенге – таких показателей не было с конца 2024 года.

В январе 2026 года нетто-продажи обменными пунктами составили 150,3 млрд тенге (против 120,4 млрд тенге годом ранее), увеличившись сразу на 24,8%.

Региональная структура рынка по-прежнему отличается высокой концентрацией. Основной объем операций приходится на мегаполисы:

лидером традиционно выступает Алматы: в январе 2026 года продажи долларов в южной столице достигли 58,7 млрд тенге – почти вдвое больше, чем годом ранее (30,3 млрд тенге),

второе место заняла Астана с объемом в 19,3 млрд тенге – на 62,9% больше, чем в январе 2025-го.

А вот Шымкент показал противоположную динамику. В январе объем нетто-продаж в этом мегаполисе сократился почти на 47%, до 15,6 млрд тенге (против 29,1 млрд тенге годом ранее).

Среди регионов заметный рост спроса на доллары наблюдался в Западно-Казахстанской (в 3 раза), Туркестанской (в 2,7 раза) и Жамбылской (в 2,4 раза) областях.

На фоне роста спроса на доллары со стороны населения все более актуальным становится вопрос, где и как хранить средства в иностранной валюте.

"Как правило, валюту покупают для сохранения и приумножения сбережений, поэтому ключевым фактором при выборе инструмента остается доходность. Однако привычные способы хранения постепенно теряют свою актуальность. Например, хранение наличной иностранной валюты "под подушкой" связано с рядом рисков – от кражи и повреждения окружающей средой до обесценения, ведь инфляция влияет не только на тенге, но и на доллар", – рекомендуют аналитики.

Самый распространенный инструмент сбережений – банковский депозит – также не обеспечивает достаточную доходность, отметили финансисты. В Казахстане в рамках политики по снижению долларизации ставки по инвалютным вкладам, как правило, не превышают 1%, что делает их менее привлекательными.

Существуют и другие валютные инвестиционные продукты, предлагаемые различными финансовыми компаниями.

Например, на рынке страхования жизни компании предлагают накопительные страховые продукты в долларах. Такие решения сочетают в себе два компонента – страховую защиту и накопительную часть, которая позволяет получать доход. Однако важно учитывать, что это, как правило, долгосрочные инвестиции, обусловленные спецификой продукта. На сегодняшний день отдельные страховые компании предлагают подобные программы с доходностью в диапазоне от 2% до 4,5% годовых в долларах.

Еще один инструмент – паевые инвестиционные фонды в иностранной валюте. Это форма коллективных инвестиций, при которой средства инвесторов объединяются и передаются в управление профессиональной компании для последующего вложения в ценные бумаги или другие активы с целью получения дохода.

Казахстанские инвестиционные компании также предлагают возможность инвестирования в ПИФ в долларах, где инвестор фактически доверяет управление своими средствами профессиональным управляющим.

"В отличие от депозитов ПИФ не имеют фиксированной доходности, однако ориентируются на целевые показатели. У отдельных компаний такие ориентиры могут достигать около 5% годовых в иностранной валюте, но фактический результат зависит от рыночной ситуации и стратегии управления. В целом действует базовый принцип: чем выше уровень риска инвестиционного портфеля, тем больше потенциальная доходность", – уточнили эксперты.

Таким образом, на рынке Казахстана существуют как минимум несколько относительно простых альтернатив для вложений в иностранной валюте, которые могут обеспечить более высокую доходность по сравнению с традиционными банковскими депозитами.

Между тем крупнейший инвестиционный банк Европы с 260-летней историей – Deutsche Bank – в аналитической записке от 20 марта назвал Казахстан одной из "неожиданных тихих гаваней" во время рыночного шторма из-за войны в Иране.