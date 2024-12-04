Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 декабря

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 4 декабря 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,17 тенге, евро – 550,06 тенге, рубля – 4,93 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 529 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 543 тенге, продажи – 553 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,01 тенге, продажи – 527,32 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 544,76 тенге, продажи – 552,37 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 523,88 тенге, продажи – 526,38 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542,35 тенге, продажи – 551,40 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Каким будет курс тенге к концу года – прогноз Прогноз: в декабре курс тенге может оставаться под давлением Доллар начал снижение на торгах в Казахстане

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