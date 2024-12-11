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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 декабря

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 11:09 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 11 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 508,05 тенге, евро – 534,82 тенге, рубля – 5,06 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 520 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 539 тенге, продажи – 549 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,11 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 515,95 тенге, продажи – 521,10 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540,03 тенге, продажи – 546,98 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,06 тенге, продажи – 5,18 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 514,65 тенге, продажи – 518,25 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 537,30 тенге, продажи – 544,05 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,02 тенге, продажи – 5,12 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 10 декабря 2024 года, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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