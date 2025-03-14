Казахстан на пути к экономическому прорыву: прогноз ЕАБР

Евразийский банк развития (ЕАБР) представил новый Макроэкономический обзор, в котором проанализированы ключевые тенденции мировой экономики и перспективы стран-участниц банка, сообщает Zakon.kz.

Согласно докладу, экономики региона продолжают демонстрировать уверенный рост, несмотря на глобальную нестабильность. В 2024 году совокупный ВВП стран-участниц ЕАБР (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) увеличился на 4,3%, что выше среднемирового показателя. Казахстан же не только демонстрирует устойчивый экономический рост но, по прогнозам, уже к 2028–2029 году войдет в число стран с высоким уровнем дохода.

Казахстан и мировая экономика: реальный подушевой ВВП (1995 г. = 100). Фото: eabr.org

Глобальная экономика: рост с оговорками

Мировая экономика в 2024 году выросла на 3,2%, причем основной вклад внесли развивающиеся страны (+4,2%), отмечается в отчете. Лидерами стали Индия (+6,5%), Индонезия (+5%), Китай (+5%) и Бразилия (+3,7%). В то же время развитые экономики столкнулись с рядом вызовов. ВВП США увеличился на 2,8%, однако замедление потребительского спроса и снижение индекса деловой активности (PMI) до 50,4 пункта в феврале 2025 г. указывают на возможное снижение темпов роста до 1,6% в текущем году. Еврозона продемонстрировала слабый рост (+0,7%) на фоне падения промышленного производства и роста цен на энергоносители.

Инфляция остается ключевой проблемой развитых стран. В США годовой рост потребительских цен достиг 3% в январе, в еврозоне – 2,4% в феврале. Федеральная резервная система (ФРС) США приостановила снижение процентных ставок, оставив их на уровне 4,5%, в то время как Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ставку до 2,75%.

Казахстан демонстрирует уверенный экономический рост

По данным ЕАБР, Казахстан показывает стабильные темпы роста среди стран-участниц банка благодаря развитию отдельных отраслей и промышленного производства.

"За 30 лет реальный подушевой ВВП Казахстана вырос более чем в три раза, что существенно превышает среднемировые показатели". ЕАБР

На сегодняшний день подушевой валовой национальный доход (ВНД) страны составляет 11,5 тыс. долларов, а к 2028-2029 гг. этот показатель позволит Казахстану официально войти в категорию экономик с высоким уровнем дохода (HIC) по классификации Всемирного банка.

Отметим, что сейчас Казахстан считается страной с доходом выше среднего. К этой группе относятся экономики с подушевым валовым национальным доходом (ВНД) в диапазоне от 4,5 тысячи до 14 тысяч долларов в год, но границы групп ежегодно пересматриваются учетом инфляции.

Факторы роста экономики Казахстана

ЕАБР выделяет несколько ключевых факторов, способствующих экономическому росту Казахстана:

Развитие обрабатывающих отраслей – в 2024 году реализовано 180 инвестиционных проектов на сумму 1,3 трлн тенге, что обеспечило рост сектора на 6%. Рост машиностроения – вклад отрасли в промышленное производство увеличился до 3 п.п. за последние пять лет. Поддержка бизнеса и инвестиций – правительство ежегодно поддерживает более 50 тыс. инвестиционных проектов, а общий объем финансирования достигнет 10 трлн тенге к 2027 году.

"Экономическая политика Казахстана направлена на снижение зависимости от экспорта сырья и привлечение инвестиций в высокотехнологичные сектора". ЕАБР

Заветная мечта Казахстана

Переход в группу стран с высоким уровнем дохода, к которому Казахстан стремится 30 лет, принесет ряд стратегических преимуществ:

Рост привлекательности для инвесторов и приток иностранных вложений.

Повышение кредитных рейтингов до "upper medium", что обеспечит доступ к более дешевому финансированию.

Укрепление экономической устойчивости перед внешними шоками.

ВНД на душу населения. Фото: eabr.org

Глобальные вызовы и стратегия адаптации

Несмотря на позитивные перспективы, Казахстан, как и другие страны ЕАБР, сталкивается с глобальными вызовами – торговыми ограничениями, волатильностью цен на сырье и возможным замедлением мировой экономики. Однако опыт последних лет показывает, что страна умеет быстро адаптироваться к изменениям и поддерживать стабильные темпы роста.

"Важно, чтобы Казахстан продолжил курс на технологическое развитие и интеграцию в глобальные производственные цепочки. Это станет залогом его успешного экономического будущего". ЕАБР

Подводя итоги, ЕАБР констатирует: Казахстан движется к статусу страны с высоким уровнем дохода. Но для достижения этой цели важны рост несырьевого сектора, инвестиции в инфраструктуру и привлечение капитала.

Ранее мы сообщили, что согласно данным другого банка – Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рост экономики Казахстана в 2025 году составит 5,2%.