Всемирный банк: Инфляция в Казахстане может снизиться до 6% в 2026 году

Всемирный банк представил прогнозы по росту экономики и динамике инфляции в Казахстане на ближайшие годы, а также обозначил основные риски для страны. Подробности – в материале Zakon.kz.

Согласно докладу, экономика страны может вырасти на 4,5-5% в 2025 году, в результате увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки.

Кроме этого, прогнозируется постепенное снижение инфляции до 7,5-8% к 2025 году и до 6% в 2026 году. В то же время, продолжающееся фискальное расширение и увеличивающаяся волатильность валюты могут поддерживать инфляционное давление, сохраняя ее выше целевого уровня, говорится в докладе.

По словам постоянного представителя Всемирного банка в Казахстане Андрея Михнева, фискальная политика Казахстана продолжает оставаться стимулирующей с высоким бюджетным дефицитом в 2025-2026 годах.

"Хотя государственный долг остается управляемым, возрастающая зависимость от внутреннего заимствования и изъятий средств из Национального фонда Республики Казахстан для покрытия фискальных дефицитов вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости фонда. В данном докладе мы подчеркиваем важность фискальной дисциплины и диверсификации источников доходов для решения этих проблем". Андрей Михнев

Среди ключевых рисков для Казахстана обозначены: снижение глобального спроса и цен на нефть, продолжительное фискальное расширение и негативное влияние экстремальных погодных явлений на инфраструктуру и экономическую активность.

Помимо этого указывается, что налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает финансирование основных государственных услуг и долгосрочных приоритетов. Специальный раздел доклада также обсуждает реформы по мобилизации доходов.

В докладе также изложена комплексная программа налоговой реформы для решения фискальных проблем. В частности, эти реформы включают переход к прогрессивной системе подоходного налога, поэтапное прекращение неэффективных налоговых льгот, реформы НДС, приведение акцизных налогов в соответствие с экологическими целями и улучшение налогового администрирования.

В документе подчеркивается, что текущее состояние инфраструктуры в Казахстане требует увеличения государственных инвестиций в отрасль, необходимых для повышения производительности и обеспечения непрерывных и эффективных государственных услуг. Исходя из этого, критически важно увеличить фискальные доходы для необходимого финансирования долгосрочных приоритетов развития, считают специалисты Всемирного банка.

Отметим, что в декабре прошлого года президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой.