Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,91 тенге, евро – 548,85 тенге, рубля – 5,05 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 542 тенге, продажи – 552 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 522,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 546,5 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,02 тенге, продажи – 5,06 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 521,48 тенге, продажи – 524,67 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542,50 тенге, продажи – 549,95 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,08 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 12 декабря 2024 года, можно здесь.