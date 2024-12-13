Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 декабря

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 13 декабря 2024 года (на 11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,91 тенге, евро – 548,85 тенге, рубля – 5,05 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 525 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 542 тенге, продажи – 552 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 522,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 546,5 тенге, продажи – 550 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,02 тенге, продажи – 5,06 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 521,48 тенге, продажи – 524,67 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542,50 тенге, продажи – 549,95 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,08 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 12 декабря 2024 года, можно здесь.