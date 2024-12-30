Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,81 тенге, евро – 543,67 тенге, рубля – 5,05 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517,99 тенге, продажи – 522,89 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 537,66 тенге, продажи – 544,70 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,16 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,95 тенге, продажи – 529,99 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,13 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,59 тенге, продажи – 528,76 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,06 тенге, продажи – 546,65 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,11 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.