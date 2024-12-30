Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 декабря

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 30 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,81 тенге, евро – 543,67 тенге, рубля – 5,05 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517,99 тенге, продажи – 522,89 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 537,66 тенге, продажи – 544,70 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,16 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,95 тенге, продажи – 529,99 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 550 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,13 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,59 тенге, продажи – 528,76 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,06 тенге, продажи – 546,65 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,11 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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