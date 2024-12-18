Доллар продолжает дешеветь в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,63 тенге, снизившись на 1,97 тенге.
Курс юаня также снизился на 0,29 тенге, до 71,70 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 523,28-526,29 тенге, евро – по 546,16-551,53 тенге, рубли – по 5,02-5,12 тенге.
Вместе с тем на мировых биржах, 18 декабря, зафиксирован рост цен на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,71%, до 73,72 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,17%, до 70,20 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,66 тенге, евро – в 550,21 тенге, рубля – в 5,09 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 декабря, можно здесь.