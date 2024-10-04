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Доллар продолжает дешеветь на торгах 4 октября

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 15:38 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,84 тенге, снизившись еще на 0,90 тенге.

Торги по юаню не проводилсь в связи с праздничными днями с 1 по 7 октября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481,5-483,5 тенге, евро – по 530,5-534,5 тенге, российские рубли – по 5,05-5,17 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 4 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали в ходе торгов на 0,90% — до 78,32 долларов за баррель. Последний раз нефть Brent была дороже 30 августа — 78,80 долл. за баррель.

Нефть марки WTI на бирже Nymeх прибавила в цене 0,91% и торговалась по 74,38 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,86 тенге, евро – 533,17 тенге, рубля – 5,08 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 октября, можно здесь.

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