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Финансы

Почему в Казахстане упал курс доллара – мнения экспертов

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:32 Фото: pexels
24 декабря после дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 515,89 тенге, снизившись сразу на 7,47 тенге. Из-за чего укрепилась казахстанская валюта – в материале Zakon.kz.

На укрепление тенге повлияло несколько факторов, считает экономист Тулеген Аскаров. Это, прежде всего, адаптация валют развивающихся стран к возросшему индексу доллара.

"Мы просто забыли конец 2016 года, когда Дональд Трамп выиграл свои первые президентские выборы. Тогда доллар точно так же вырос по отношению ко всем мировым валютам, а потом, когда страсти улеглись, доллар слегка сдал позиции. То же самое происходит и сегодня".Тулеген Аскаров

Второй фактор, повлиявший на падение курса доллара, по мнению эксперта, – это действия Центробанка России и Нацбанка Казахстана. Дело в том, что 24 декабря 2024 года Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США, евро и юаня.

Курс доллара упал почти на 1,74 рубля и составил 99,8729 рублей. Стоимость евро стала меньше на 1,02 рубля, достигнув 104,2310 рубля. Курс юаня снизился на 0,16 рублей до 13,6624 рублей.

Отметим, что Центробанк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 года.

курс рубля, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:32

Фото: investing

Нацбанк Казахстана, по мнению экономиста, также принимает меры по сдерживанию чрезмерного роста курса доллара и действует в связке с ЦБ РФ.

"Так как Казахстан и Россия находятся в общем экономическом пространстве в рамках ЕАЭС и являются прочными торговыми партнерами, они просто обязаны коррелировать свою валютную политику".Тулеген Аскаров

Если бы не было укрепления рубля в России, не было бы и укрепления тенге в Казахстане, считает финансист Арсен Темирбаев. По его словам, сегодня рубль пошел вверх из-за смягчения санкций в отношении Газпромбанка в плане проведения платежей за экспорт.

"Надо учитывать три фактора. Во-первых, США разрешили Венгрии осуществлять платежи за импорт газа. Во-вторых, европейским покупателям российского газа дали отсрочку по оплате через Газпромбанк до 1 апреля 2025 года. В-третьих, Минфин США разрешил транзакции с участием Газпромбанка в области атомной энергетики до 30 июня 2025 года".Арсен Темирбаев

курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:32

Фото: investing

Добавим, что, по данным Financial Time, страны Евросоюза сегодня опустошают свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами за три года сильных холодов.

Сейчас газ в Европе почти на 90% дешевле, чем летом 2022-го, но быстрое опустошение хранилищ может привести к росту цен, отмечает Financial Time.

Что будет с курсами рубля и тенге дальше? Этого сегодня не скажет никто, уверяет Арсен Темирбаев.

"Нам надо очень внимательно следить за тремя составляющими: индексом доллара, ценами на нефть и курсом российского рубля. На этих трех позициях, в общем, основано курсообразование доллара к тенге".Арсен Темирбаев

Между тем Центробанк России провел опрос среди экономистов, и они дали прогноз, что средний курс в 2025 году составит 102 рубля. А Минэкономразвития РФ по-прежнему считает, что доллар будет стоить около 96,5 рубля.

Многое решится очень скоро – в конце января, когда Дональд Трамп официально станет президентом США. Тогда мы узнаем его решение по всем позициям, влияющим на курсы мировых валют, подводит итог эксперт.

Ранее мы рассказали о прогнозе международных аналитиков о том, что 2025 год должен стать "годом эффективной политики". Новые курсы новых правительств окажут свое влияние на мировую экономику, и глобальная инфляция наконец-то начнет свое снижение.

Андрей Валентинов
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