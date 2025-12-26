Курс доллара упал на торгах 26 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,60 тенге, снизившись сразу на 7,44 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,45 тенге (-0,10).
Торгов по юаню не проводилось.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,6-506,4 тенге, евро – по 591,5-598,9 тенге, рубли – по 6,41-6,54.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 декабря.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,05 доллара, составила 62,19 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,03 доллара США, до 58,32 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,81 тенге, евро – 604,19 тенге, рубля – 6,57 тенге.
