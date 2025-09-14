#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Экономика и бизнес

МНЭ планирует сдерживать инфляцию и тарифы на комуслуги до конца года

комуслуги, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 13:23 Фото: gov.kz
В Министерстве национальной экономики РК заявили, что намерены сдерживать инфляцию и тарифы на коммунальные услуги до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане предпринимаются меры по сдерживанию инфляции на уровне 10–11% до конца текущего года. Во исполнение поручения Правительства Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК ведет работу по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца 2025 года, сообщили в ведомстве.

"Сдерживанию роста тарифов способствует перенос части ранее запланированных корректировок и привлечение долгосрочного финансирования. При этом новых заявок от субъектов естественных монополий не ожидается, что исключает риск дополнительных повышений", — говорится в сообщении министерства. 

Особое внимание уделяется производителям социально значимых продовольственных товаров — для них действует сдержанная тарифная политика, предусматривающая льготные условия по сравнению с другими юридическими лицами.

Так как регулируемые коммунальные услуги занимают значительную долю в структуре инфляции, принятые меры позволят сократить их влияние на рост цен.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят правила формирования тарифов на воду и отопление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Narxoz Business School открывает кампус мирового класса в Алматы
Экономика и бизнес
12:54, 12 сентября 2025
Narxoz Business School открывает кампус мирового класса в Алматы
3,7 трлн тенге принесли в бюджет изменения в налоговом законодательстве – МНЭ
Экономика и бизнес
16:16, 11 сентября 2025
3,7 трлн тенге принесли в бюджет изменения в налоговом законодательстве – МНЭ
Рост ВВП Казахстана за 8 месяцев составил 6,5%
Экономика и бизнес
08:08, 11 сентября 2025
Рост ВВП Казахстана за 8 месяцев составил 6,5%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: