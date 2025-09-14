МНЭ планирует сдерживать инфляцию и тарифы на комуслуги до конца года

В Министерстве национальной экономики РК заявили, что намерены сдерживать инфляцию и тарифы на коммунальные услуги до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане предпринимаются меры по сдерживанию инфляции на уровне 10–11% до конца текущего года. Во исполнение поручения Правительства Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК ведет работу по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца 2025 года, сообщили в ведомстве.

"Сдерживанию роста тарифов способствует перенос части ранее запланированных корректировок и привлечение долгосрочного финансирования. При этом новых заявок от субъектов естественных монополий не ожидается, что исключает риск дополнительных повышений", — говорится в сообщении министерства.

Особое внимание уделяется производителям социально значимых продовольственных товаров — для них действует сдержанная тарифная политика, предусматривающая льготные условия по сравнению с другими юридическими лицами.

Так как регулируемые коммунальные услуги занимают значительную долю в структуре инфляции, принятые меры позволят сократить их влияние на рост цен.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят правила формирования тарифов на воду и отопление.