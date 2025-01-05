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Финансы

Деловая активность в Казахстане замедлилась по итогам декабря

бизнес, сотрудничество, деловая активность, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 14:35 Фото: Freepik
В декабре 2024 года рост деловой активности в стране замедлился. С чем было связано снижение показателя, в материале Zakon.kz.

В декабре 2024 года деловая активность замедлилась, показатель по итогам месяца составил 50,7. Тем не менее его значение остается в положительной зоне с февраля 2024 года, сообщается на сайте Национального банка Казахстана. Отметим, что индекс деловой активности в ноябре составлял 51,6.

динамика, деловая активность, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 14:35

Фото: Нацбанк РК

Согласно пояснению Нацбанка, значение индекса деловой активности выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.

Поясняется, что в декабре индекс снизился из-за замедления деловой активности в производстве и услугах до 50,6 и 50,8, соответственно (с 53,0 и 51,4 в ноябре) и снижения в горнодобывающей промышленности до 48,8 (с 50,2 в ноябре). При этом рост показателя был отмечен только в строительстве, где индекс поднялся с 50,5 в ноябре до 52,9 в декабре.

В Нацбанке уточнили, что в строительстве заметно увеличились новые заказы и уровень занятости, в горнодобывающей промышленности снизились все компоненты.

В целом, улучшение деловой активности наблюдалось в 11 регионах, ухудшение – в 9. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Жетысуской области (57,5), наименьшее – в Абайской области (35,7).

динамика, регионы, деловая активность, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 14:35

Фото: Нацбанк РК

Оценки бизнес-климата

Оценка текущих условий ведения бизнеса в декабре ухудшилась, при этом оставшись в позитивной зоне. Вместе с тем оптимизм относительно будущих бизнес- условий не изменился. В результате индекс бизнес-климата снизился, составив 11,6.

"По оценкам предприятий спрос на их продукцию/услуги замедлился. В декабре темпы роста спроса снизились во всех секторах, кроме строительства. В горнодобывающей промышленности отмечено небольшое снижение спроса по сравнению с прошедшим месяцем".Нацбанк РК

В то же время респонденты отметили незначительное положительное изменение инфраструктуры, при этом остальные факторы, среди которых вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка и доступ к финансам/кредитам, были оценены негативно.

Ольга Кудряшова
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