Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Деловая активность казахстанских предприятий заметно улучшилась по итогам ноября

бизнес, условий, деловая активность, Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:25 Фото: Freepik
Как изменился индекс деловой активности предприятий в ноябре и в каких секторах наблюдалось улучшение показателей – в материале Zakon.kz.

В ноябре 2024 года деловая активность заметно улучшилась. Показатель остается в положительной зоне десятый месяц подряд, говорится в документе Национального банка РК.

В основном показатель увеличился за счет роста деловой активности в производстве и в секторе услуг до 53,1 и 51,5, соответственно (с 52,9 и 50,6 в октябре). В строительстве индекс перешел в зону снижения, составив 49,9 (в октябре – 51,8), а в горнодобывающей промышленности, наоборот, перешел в зону роста, составив 50,3 (в октябре – 49,6). В производстве заметно увеличились новые заказы, в строительстве – незначительно снизились. Также зафиксировано увеличение уровня занятости во всех секторах.

Отметим, что по итогам предыдущего месяца индекс несколько снизился из-за ухудшения показателя в секторе услуг. Во всех других отраслях в прошлом месяце динамика улучшилась.

деловая активность, индекс, результаты, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:25

Фото: Национальный банк РК

Поясним, что значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.

В целом, индекс деловой активности рассчитывается как агрегированное изменение таких показателей предприятий, как объем новых заказов, уровень занятости, объем новой продукции, объем товарно-материальных запасов, сроки поставок, согласно определению Нацбанка.

Деловая активность по регионам

В ноябре деловая активность улучшилась в 14 регионах, в шести регионах – ухудшилась. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Шымкенте – 59,3, наименьшее – в Абайской области – 34.

"В ноябре улучшились как оценки текущих условий ведения бизнеса, так и оптимизм относительно будущих бизнес-условий. В результате индекс бизнес-климата увеличился и составил 13,4".Нацбанк РК

По оценкам предприятий спрос на их продукцию и услуги увеличился. Примечательно, что в ноябре темпы роста спроса увеличились во всех секторах, кроме торговли. Тем не менее, несмотря на замедление, спрос в секторе торговли остается положительным.

бизнес, оценки, динамика, деловая активность, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:25

Фото: Национальный банк РК

Добавим, что остальные факторы, включая вопросы защиты бизнеса, налоговую нагрузку, и доступ к финансам и кредитам ухудшились. Нейтрально респонденты оценили только изменение инфраструктуры.

В то же время текущие бизнес-условия, по оценкам респондентов, заметно улучшились, составив 6,5. К примеру, в октябре отмечалось их ухудшение, а показатель сложился на отметке 3,5. Оценка будущих бизнес-условий на предстоящие шесть месяцев также улучшилась и составила 20,5.

Читайте также

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта
Курс доллара растет на торгах в Казахстане
Мади Такиев, государственный служащий, Казахстан
Такиев рассказал, как влияет курс доллара на пополнение республиканского бюджета
Получение пенсии, табло в банке, Казахстан
Пенсия, минимальная зарплата и МРП: каким будет их размер в Казахстане в 2025 году
Ольга Кудряшова
Нацбанк РК Казахстан 2024 год Бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: