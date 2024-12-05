Деловая активность казахстанских предприятий заметно улучшилась по итогам ноября

Как изменился индекс деловой активности предприятий в ноябре и в каких секторах наблюдалось улучшение показателей – в материале Zakon.kz.

В ноябре 2024 года деловая активность заметно улучшилась. Показатель остается в положительной зоне десятый месяц подряд, говорится в документе Национального банка РК.

В основном показатель увеличился за счет роста деловой активности в производстве и в секторе услуг до 53,1 и 51,5, соответственно (с 52,9 и 50,6 в октябре). В строительстве индекс перешел в зону снижения, составив 49,9 (в октябре – 51,8), а в горнодобывающей промышленности, наоборот, перешел в зону роста, составив 50,3 (в октябре – 49,6). В производстве заметно увеличились новые заказы, в строительстве – незначительно снизились. Также зафиксировано увеличение уровня занятости во всех секторах.

Отметим, что по итогам предыдущего месяца индекс несколько снизился из-за ухудшения показателя в секторе услуг. Во всех других отраслях в прошлом месяце динамика улучшилась.

Фото: Национальный банк РК

Поясним, что значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.

В целом, индекс деловой активности рассчитывается как агрегированное изменение таких показателей предприятий, как объем новых заказов, уровень занятости, объем новой продукции, объем товарно-материальных запасов, сроки поставок, согласно определению Нацбанка.

Деловая активность по регионам

В ноябре деловая активность улучшилась в 14 регионах, в шести регионах – ухудшилась. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Шымкенте – 59,3, наименьшее – в Абайской области – 34.

"В ноябре улучшились как оценки текущих условий ведения бизнеса, так и оптимизм относительно будущих бизнес-условий. В результате индекс бизнес-климата увеличился и составил 13,4". Нацбанк РК

По оценкам предприятий спрос на их продукцию и услуги увеличился. Примечательно, что в ноябре темпы роста спроса увеличились во всех секторах, кроме торговли. Тем не менее, несмотря на замедление, спрос в секторе торговли остается положительным.

Фото: Национальный банк РК

Добавим, что остальные факторы, включая вопросы защиты бизнеса, налоговую нагрузку, и доступ к финансам и кредитам ухудшились. Нейтрально респонденты оценили только изменение инфраструктуры.

В то же время текущие бизнес-условия, по оценкам респондентов, заметно улучшились, составив 6,5. К примеру, в октябре отмечалось их ухудшение, а показатель сложился на отметке 3,5. Оценка будущих бизнес-условий на предстоящие шесть месяцев также улучшилась и составила 20,5.