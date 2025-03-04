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Финансы

В Казахстане стала улучшаться деловая активность

деловая активность, динамика, показатели, экономики, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 17:29 Фото: freepik
Показатель деловой активности в Казахстане вновь улучшается. В каких секторах экономики наблюдается наибольший рост – в материале Zakon.kz.

В феврале 2025 года деловая активность улучшилась за счет роста показателя в производстве. По данным Нацбанка, индекс деловой активности в феврале 2025 года составил 51,3.

Рост деловой активности был отмечен в производстве и секторе услуг, в которых индекс перешел из отрицательной в положительную зону, составив 54,0 и 50,6 соответственно (против 49,9 и 49,7 в январе).

В торговле деловая активность осталась без изменения (51,6), а в строительстве отмечается замедление до 50,3 (с 51 в январе). Таким образом, ухудшение деловой активности зафиксировано только в горнодобывающей промышленности, где показатель остался в зоне снижения, составив 48,5 (в январе – 49,8).

Отметим, что в предыдущие месяцы наблюдалось снижение показателя деловой активности в стране. В частности, в январе индекс составлял 50,2.

Фото: Национальный банк РК

Уточняется, что показатель в производстве вырос за счет заметного увеличения объема новых заказов, новой продукции и уровня занятости.

При этом в 13 регионах деловая активность улучшилась, в 7 регионах – ухудшилась. Из них наибольшее значение индекса зафиксировано в Алматы (58,1), наименьшее – в Восточно-Казахстанской области (43,2).

Как изменились условия ведения бизнеса

В феврале, несмотря на снижение оценки текущих и будущих условий ведения бизнеса, показатели остались положительными. Индекс бизнес-климата снизился, составив 9,4.

По оценкам предприятий, спрос на их продукцию/услуги увеличился. В феврале отмечено увеличение темпов роста спроса в экономике, при этом в строительстве продолжилось замедление. Наибольший рост снова был отмечен в производстве.

Фото: Национальный банк РК

При этом респонденты слабо положительно отметили изменение инфраструктуры, а остальные факторы (вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка, и доступ к финансам/кредитам) оценили негативно. Особенно ухудшилась оценка налоговой нагрузки и вопросов защиты бизнеса.

Фото: Национальный банк РК

Кроме этого, в зоне роста остался индикатор "часов" бизнес-цикла. Однако оценка текущих бизнес-условий заметно снизилась, составив 2,3. Оценка будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также снизилась до 16,8.

Ранее мы рассказывали, насколько увеличился объем кредитов крупному бизнесу и МСБ. 

Ольга Кудряшова
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