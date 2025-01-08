Насколько выросли цены в фастфудах и ресторанах в прошлом году

Согласно статданным, в декабре 2024 года выросли цены на еду в фастфуде, а также на обеды в столовых и ресторанах. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Цены на фастфуд заметно подорожали в последнем месяце 2024 года. За декабрь цены в сегменте быстрого питания выросли на 2,9%. Это самый высокий уровень с декабря 2022 года, отмечают в Первом Кредитном Бюро.

В разрезе регионов наиболее заметный рост цен произошел в Мангистауской области на 10% и в городе Алматы на 7,7%. За четыре года такой скачок в обоих случаях отмечается впервые, подчеркивают в Бюро.

"В годовом выражении фастфуд по РК стал дороже на 12,9%. Самые заметные темпы зафиксированы в Алматы, сразу 27,4% год к году". ПКБ

Фото: DataHub

Помимо этого, в декабре подорожал и обед в столовой – на 2,6%, что также стало рекордным значением с ноября 2022 года. В этом сегменте лидером по росту цен снова стал Алматы +7,8%. В годовом выражении цена обеда по стране выросла на 12%, а в Алматы – на 24,9%.

Также цена обеда в ресторане в среднем по РК выросла на 1% за месяц и на 8,7% в годовом выражении. При этом в регионах цифры различаются весьма существенно. К примеру, в Карагандинской области рост составил 61,6% за год, что произошло из-за нескольких скачков в течение 2024 года, пояснили в ПКБ. Также по стране стали дороже чай и кофе в кофейнях. За месяц цены выросли на 1,1%, за год на 6,9%.

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