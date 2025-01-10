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Финансы

514 тенге за доллар – экономисты Казахстана дали прогноз на 2025 год

Доллары, деньги, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 10:11 Фото: pixabay
Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди 12 ведущих организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по РК, сообщает Zakon.kz.

В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства (Евразийская экономическая комиссия, Евразийский банк развития, Институт экономических исследований, частные банки), отмечают в Нацбанке.

Эксперты традиционно делают прогноз по нескольким параметрам: цена на нефть марки Brent, рост ВВП, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.

Важно, что в начале 2025 годы аналитики обновили сценарные условия по цене нефти на 2025 год. По медианным оценкам, в 2025 году цена на нефть марки Brent составит 75,0 доллара США за баррель (ранее – 76,5 доллара США за баррель). Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 74,0 доллара США за баррель. Ожидания на 2027 год сложились на уровне 75 долларов США за баррель.

Прогнозы экономического роста Казахстана на 2025 и 2026 годы остаются неизменными и составляют 4,7% и 4,5%, соответственно. В 2027 году, по ожиданиям экспертов, темпы экономического роста сохранятся на уровне 4,5%.

опрос, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 10:11

опрос, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 10:11

Фото: nationalbank.kz

Аналитики повысили прогнозы инфляции на 2025 год с 6,9% до 7,5%, а на 2026 год – с 6,0% до 6,5%. Инфляция в 2027 году оценивается в 5,6%.

Вслед за изменением оценок по инфляции ожидания по базовой ставке также были пересмотрены. Медианные значения прогнозов на 2025 год скорректированы с 12,5% до 14,7%, на 2026 год – с 10,3% до 11,8%. На 2027 год базовая ставка прогнозируется на уровне 10,5%.

Прогнозы по курсу доллара к тенге также несколько пересмотрены в сторону ослабления. В 2025 году средний курс тенге повышен с 486,9 тенге до 514,5 тг, на 2026 год – с 498,3 до 530, на 2027 год – 550 тенге за доллар. 

Нацбанк РК напоминает, что макроэкономический опрос не содержит прогнозов самого регулятора – это обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации в Казахстане и мире в целом.

Ранее мы опубликовали прогноз по развитию экономики РК, составленный искусственный интеллектом.

Андрей Валентинов
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