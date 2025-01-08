Что ждет Казахстан в 2025 году: искусственный интеллект дал прогноз по развитию экономики страны

Начало года – время прогнозов. Каждый день на различных площадках выступают десятки экспертов, которые озвучивают свое видение развития Казахстана. Zakon.kz предлагает прогноз, сделанный не человеком, а нейросетью. Вопрос был простой: что ждет экономику страны в 2025 году.

Помимо общих направлений мы попросили ChatGPT привести конкретные примеры. Вот что ответил ИИ.

Экономика Казахстана в 2025 году продолжит адаптироваться к новым вызовам и глобальным трендам. Благодаря своей уникальной географической позиции, богатым природным ресурсам и амбициозным планам, страна имеет большие возможности для роста. Однако, этот процесс могут затруднить определенные риски.

Далее ИИ перечислил основные, на его взгляд, направления экономического развития.

Укрепление роли Казахстана как транзитного хаба

В 2025 году Казахстан продолжит развитие транспортной инфраструктуры, чтобы укрепить свою роль в международной торговле. Реализация проектов, таких как "Новый шелковый путь", обеспечит стране выгодное положение в Евразийской логистической сети.

Пример: Железнодорожный коридор "Китай — Европа" протяженностью 11 300 километров, проходящий через Казахстан, станет более конкурентоспособным благодаря сокращению сроков перевозки грузов и улучшению качества логистических услуг. Уже сегодня по железнодорожным маршрутам было перевезено более 11 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте /TEU/ на сумму более 420 млрд долларов США.

Диверсификация экономики

Казахстан активно работает над снижением зависимости от сырьевого сектора. В 2025 году ожидается увеличение инвестиций в такие отрасли, как:

сельское хозяйство;

перерабатывающая промышленность;

альтернативная энергетика.

Пример: Введение в эксплуатацию новых солнечных и ветровых электростанций, которые помогут обеспечить энергией удаленные регионы и уменьшат углеродный след. Отметим, что в планах правительства довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году.

Развитие цифровой экономики

В рамках программы "Цифровой Казахстан" будет продолжена цифровизация государственного управления, бизнеса и социальной сферы. IT-сектор станет одним из драйверов роста.

Пример: К 2025 году планируется запуск национальной платформы больших данных, которая улучшит государственные услуги и повысит прозрачность бизнеса. Как известно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в республике международный центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане.

Привлечение иностранных инвестиций

Для стимулирования притока капитала Казахстан улучшает инвестиционный климат. Ожидается дальнейшее упрощение регуляторной базы, а также введение льгот для иностранных инвесторов.

Пример: Создание в 2025 году новых специальных экономических зон (СЭЗ), таких как "Астана-Технопарк", для привлечения высокотехнологичных компаний.

Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ)

Малый и средний бизнес становится важным источником новых рабочих мест и налоговых поступлений. Государство планирует оказывать поддержку через льготное кредитование и образовательные программы.

Пример: Программа "Бастау Бизнес" помогает новым предпринимателям получить знания и доступ к финансированию, что стимулирует развитие МСБ. Так, в 2024 году был объявлен набор на получение грантов размере 400 МРП.

Также ИИ перечислил основные риски для экономики Казахстана в 2025 году.

Сырьевая зависимость

Несмотря на усилия по диверсификации, значительная часть доходов Казахстана по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Волатильность цен на мировых рынках может негативно сказаться на экономике.

Риск: Снижение цен на нефть может сократить валютные поступления и бюджетные доходы.

Геополитическая нестабильность

Центральноазиатский регион остается чувствительным к геополитическим конфликтам. Любые обострения могут повлиять на экономическую активность и инвестиционный климат.

Риск: Нарушение транспортных коридоров или санкции против ключевых партнеров (например, России или Китая).

Инфляция и давление на тенге

В 2025 году рост цен на продукты питания и энергию может продолжиться, что приведет к увеличению инфляции. Ослабление курса тенге также станет вызовом для бизнеса и потребителей.

Риск: Снижение покупательной способности населения и рост социального напряжения.

Экологические проблемы

Казахстан сталкивается с проблемами, связанными с климатическими изменениями, такими как засуха, снижение уровня воды в реках и загрязнение окружающей среды.

Риск: Экологические катастрофы могут повлиять на сельское хозяйство и здоровье населения.

Дефицит квалифицированных кадров

Ускоренное внедрение новых технологий требует профессиональных работников, однако система образования пока не успевает адаптироваться к этим изменениям.

Риск: Замедление развития высокотехнологичных отраслей из-за нехватки специалистов.

В целом экономика Казахстана в 2025 году будет развиваться на пересечении амбиций и вызовов. Успех страны во многом зависит от способности правительства и бизнеса справляться с глобальными и внутренними рисками. Если Казахстан продолжит внедрение реформ, поддержит малый бизнес и привлечет инвестиции, то сможет укрепить свои позиции как регионального экономического лидера.

Ранее мы привели прогноз казахстанских экспертов, считающих, что главные вызовы 2025 года - это протекционизм, торговые войны, рост вооружений и растущий индекс доллара в ущерб другим валютам.