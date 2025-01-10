Многодетные семьи, ипотека, обучение: как казахстанцы могут экономить за счет налогов
Налоговый вычет – это уменьшающаяся сумма дохода, с которого уплачивается налог. Его также можно назвать льготным или поддерживающим государством, что позволяет вернуть ранее уплаченный налог в течение одного года или заплатить меньше налогов.
Как рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы, новые изменения касаются многодетных семей, оплаты обучения и ипотечных кредитов, предоставляя дополнительные возможности для семейного бюджета.
Налоговый вычет для многодетной семьи
Налоговый вычет для многодетной семьи применяется на обоих родителей в размере не более 282 МРП, определенного за календарный год, в одном из следующих порядков:
- для одного из родителей в размере 23 МРП (в 2025 году – 90 436 тенге) за каждый месяц;
- для каждого родителя в размере 12 МРП (в 2025 году – 47 184 тенге) за каждый месяц.
Налоговый вычет применяется, если у физического лица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, есть четверо и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении.
"Таким образом, дополнительно около 90 000 тенге в месяц освобождается от налогообложения, соответственно будет уплачиваться на 9000 тенге меньше подоходного налога ежемесячно", – пояснили в ДГД.
Налоговый вычет на обучение
Налоговый вычет на обучение применяется по расходам на:
- дошкольное воспитание и обучение;
- техническое и профессиональное образование;
- послесреднее и высшее образование.
Его может применить физическое лицо за собственное обучение либо законный представитель за оплату образования лица младше 21 года, находящегося на иждивении.
"Вычет применяется в размере не более 118 МРП, определенного за календарный год. Подтверждающими документами являются договор на оказание услуг и документ, подтверждающий оплату", – отметили в ведомстве.
Налоговый вычет по вознаграждениям
До конца 2024 года вычет по вознаграждениям за ипотеку предоставлялся только для займов в Отбасы банке. С 2025 года это распространяется на ипотечные кредиты, оформленные в любом банке.
Это значит, что при получении ипотечных жилищных займов в любом банке, граждане смогут воспользоваться правом на вычет по вознаграждениям.
Для применения вычета работнику необходимо предоставить в кадровую службу или бухгалтерию заявление на налоговый вычет и подтверждающие документы.
Подтверждающими документами являются:
1) договор ипотечного жилищного займа;
2) график погашения ипотечного жилищного займа;
3) документ, подтверждающий факт оплаты.
С подробной информацией о налогах, платежах и таможне можно ознакомиться на сайте Департамента и Instagram странице @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.
Ранее Комитет государственных доходов Казахстана опубликовал топ вопросов-ответов по уплате и возврату налогов и других обязательных платежей в бюджет.