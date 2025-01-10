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Финансы

Многодетные семьи, ипотека, обучение: как казахстанцы могут экономить за счет налогов

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 16:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 1 января 2025 года в Казахстане вступили в силу новые налоговые нормы, направленная на поддержку граждан, сообщает Zakon.kz.

Налоговый вычет – это уменьшающаяся сумма дохода, с которого уплачивается налог. Его также можно назвать льготным или поддерживающим государством, что позволяет вернуть ранее уплаченный налог в течение одного года или заплатить меньше налогов.

Как рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы, новые изменения касаются многодетных семей, оплаты обучения и ипотечных кредитов, предоставляя дополнительные возможности для семейного бюджета.

Налоговый вычет для многодетной семьи

Налоговый вычет для многодетной семьи применяется на обоих родителей в размере не более 282 МРП, определенного за календарный год, в одном из следующих порядков:

  • для одного из родителей в размере 23 МРП (в 2025 году – 90 436 тенге) за каждый месяц;
  • для каждого родителя в размере 12 МРП (в 2025 году – 47 184 тенге) за каждый месяц.

Налоговый вычет применяется, если у физического лица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, есть четверо и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении.

"Таким образом, дополнительно около 90 000 тенге в месяц освобождается от налогообложения, соответственно будет уплачиваться на 9000 тенге меньше подоходного налога ежемесячно", – пояснили в ДГД.

Налоговый вычет на обучение

Налоговый вычет на обучение применяется по расходам на:

  • дошкольное воспитание и обучение;
  • техническое и профессиональное образование;
  • послесреднее и высшее образование.

Его может применить физическое лицо за собственное обучение либо законный представитель за оплату образования лица младше 21 года, находящегося на иждивении.

"Вычет применяется в размере не более 118 МРП, определенного за календарный год. Подтверждающими документами являются договор на оказание услуг и документ, подтверждающий оплату", – отметили в ведомстве.

Налоговый вычет по вознаграждениям

До конца 2024 года вычет по вознаграждениям за ипотеку предоставлялся только для займов в Отбасы банке. С 2025 года это распространяется на ипотечные кредиты, оформленные в любом банке.

Это значит, что при получении ипотечных жилищных займов в любом банке, граждане смогут воспользоваться правом на вычет по вознаграждениям.

Для применения вычета работнику необходимо предоставить в кадровую службу или бухгалтерию заявление на налоговый вычет и подтверждающие документы.

Подтверждающими документами являются:

1) договор ипотечного жилищного займа;

2) график погашения ипотечного жилищного займа;

3) документ, подтверждающий факт оплаты.

С подробной информацией о налогах, платежах и таможне можно ознакомиться на сайте Департамента и Instagram странице @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.

Ранее Комитет государственных доходов Казахстана опубликовал топ вопросов-ответов по уплате и возврату налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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