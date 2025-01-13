Казахстанским многодетным семьям снизили налоговую нагрузку на семейный бюджет

В Казахстане с января 2025 года начала действовать новая норма, направленная на поддержку многодетных семей, которая позволяет родителям снизить налоговую нагрузку на семейный бюджет и положительно сказывается на благосостоянии семей с четырьмя и более детьми, сообщает Zakon.kz.

В ИС "Параграф" пояснили, что речь идет о статье 347 Налогового кодекса.

Так, налоговый вычет для многодетной семьи применяется в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП (в 2025 году – 1 108 824 тенге), в одном из следующих порядков:

для одного из родителей многодетной семьи в размере 23 МРП (в 2025 году – 90 436 тенге) за каждый месяц;

для каждого родителя многодетной семьи в размере 12 МРП (в 2025 году – 47 184 тенге) за каждый месяц.

Налоговый вычет применяется, если у физического лица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, есть четверо и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении.

Таким образом, в 2025 году у многодетных семей дополнительно около 90 тыс. тенге в месяц освобождается от налогообложения из дохода многодетных родителей.