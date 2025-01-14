Обновлены правила субсидирования организаций водо- и теплоснабжения на погашение международных займов

Приказом министра промышленности и строительства внесены изменения в Правила субсидирования затрат организаций водоснабжения и водоотведения в сфере передачи и снабжения электроэнергией, передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслуживание международных займов.

Правила определяют субсидирование затрат организаций водоснабжения и водоотведения на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах на соответствующий финансовый год.

Субсидирование осуществляется:

путем предоставления целевых трансфертов из республиканского бюджета местным исполнительным органам для последующего субсидирования затрат получателей субсидий по погашению и обслуживанию займов международной финансовой организации;

за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, бюджете города республиканского значения, столицы на соответствующий год на субсидирование затрат получателей субсидий по погашению и обслуживанию займов международной финансовой организации.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих критериев:

получатель субсидии – субъект естественной монополии;

наличие у получателя субсидии кредитного договора с международной финансовой организацией;

наличие трехстороннего соглашения;

отсутствие или недостаточность затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах на погашение и обслуживание займов международной финансовой организации;

экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом (социально-экономические показатели, в том числе улучшение качества предоставляемых услуг, увеличение количества подключаемых потребителей, создание рабочих мест (временных, постоянных), снижение износа и аварийности сетей водоснабжения и водоотведения, сокращение дебиторской задолженности от потребителей, своевременное исполнение обязательств по уплате налогов.

Срок субсидирования определяется на период времени, в течение которого получатель субсидии получает, обслуживает и погашает кредит международной финансовой организации при условии соответствия критериям и условиям субсидирования.

Предоставление субсидий производится на основании расчетов получателя субсидии, утвержденных первым руководителем (или лицом, его замещающим) с предоставлением документов, подтверждающих получение кредитных средств международной финансовой организации.

Субсидии не предоставляются на возмещение иных затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также на цели участия в уставном капитале, покрытие убытков хозяйственной деятельности и налоговых обязательств получателя субсидий.

Объем выделяемых субсидий на погашение и обслуживание займов международной финансовой организации определяется:

из местного бюджета в размере не менее 10% от общей суммы затрат, необходимой на погашение и обслуживание займа международной финансовой организации;

из республиканского бюджета в размере необходимой суммы затрат на погашение и обслуживание займов международной финансовой организации с учетом выделяемых субсидий из местного бюджета.

При этом общий объем выделяемых субсидий из республиканского бюджета на погашение и обслуживание займа международной финансовой организации не превышает сумму основного долга по займу международной финансовой организации.

Размер выделяемых субсидий уменьшается поэтапно в течение всего срока субсидирования по мере повышения тарифа на коммунальные услуги.

В случае, если в тарифных сметах не предусмотрены средства на погашение и обслуживание займов международной финансовой организации, привлеченных на реализацию утвержденной инвестиционной программы (проекта), то размер субсидии определяется на уровне предусмотренных затрат на погашение и обслуживание займов международной финансовой организации, привлеченных на реализацию утвержденной инвестиционной программы получателя субсидии.

Если уполномоченным органом будет утверждена тарифная смета, предусматривающая затраты на погашение и обслуживание займа международной финансовой организации, влияющие на уменьшение необходимого объема субсидий, ранее одобренная сумма субсидий пересматривается посредством подачи заявки получателем субсидий.

Для получения субсидий получатель направляет местному исполнительному органу следующие документы:

заявка на предоставление субсидий;

пояснительная записка о необходимости предоставления субсидий (с информацией об ожидаемом социально-экономическом эффекте от реализации инвестиционного проекта, в том числе улучшение качества предоставляемых услуг, увеличение количества подключаемых потребителей, создание рабочих мест (временных, постоянных), снижение износа и аварийности сетей водоснабжения и водоотведения, сокращение дебиторской задолженности от потребителей, своевременное исполнение обязательств по уплате налогов в соответствии с Налоговым кодексом, проводимой работе с международной финансовой организацией, анализом величины тарифа на услуги в случае выделения (не выделения) субсидии на погашение и обслуживание займа международной финансовой организации, указанием наличия (отсутствия) в тарифных сметах средств на погашение и обслуживание займов международной финансовой организации, анализом перспектив возможности (невозможности) повышения величины тарифа для погашения и обслуживания займов международной финансовой организации);

копия кредитного договора;

копия трехстороннего соглашения;

расчеты, подтверждающие необходимую сумму субсидий на погашение и обслуживание займа международной финансовой организации, согласованные с международной финансовой организацией;

копии приказов об утверждении действующего тарифа и тарифной сметы;

копии приказов утвержденных (измененных утвержденных) инвестиционных программ;

отчеты об исполнении тарифных смет за последние три года;

отчеты об исполнении инвестиционных программ за последние три года;

справка об отсутствии (наличии) просроченной задолженности перед иными банками-кредиторами;

копия справки соответствующего налогового органа заемщика об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям. Дата выдачи справки должна быть не более чем за три месяца предшествующей дате проведения определения;

финансовая отчетность за подписью первого руководителя и главного бухгалтера за последние три года.

Вышеперечисленные документы прошиваются, пронумеровываются, заверяются печатью (при его наличии у получателя субсидии) и подписью руководителя получателя субсидии или лицом, его замещающим.

Администратор местных бюджетных программ в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявки выносит ее и представленные получателем субсидий документы на рассмотрение рабочей группы администратора местных бюджетных программ.

Рабочая группа администратора местных бюджетных программ в течение пяти рабочих дней проводит объективную и всестороннюю оценку соответствия получателя субсидий критериям получения субсидий, проверяет расчеты получателя субсидий, подтверждающие необходимую сумму субсидий на погашение и обслуживание займа международной финансовой организации, и выносит предложения и рекомендации по предоставлению бюджетных средств на субсидирование из местного бюджета.

По итогам заседания рабочей группы администратора местных бюджетных программ оформляется протокол заседания, который подписывается всеми членами рабочей группы (в произвольной форме).

В случае несоответствия получателя субсидий критериям получения субсидий и расчетов получателя субсидий, подтверждающих необходимую сумму субсидий на погашение и обслуживание займа международной финансовой организации, местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней с даты формирования протокола заседания рабочей группы отказывает в рассмотрении заявки или возвращает заявку получателю субсидии для доработки с приложением копии протокола заседания рабочей группы администратора местных бюджетных программ.

Предоставление средств администратору республиканской бюджетной программы осуществляется в рамках соответствующей бюджетной программы в пределах средств, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый период.

Администратор республиканской бюджетной программы направляет средства в виде целевых трансфертов местным исполнительным органам для последующего субсидирования затрат получателей субсидий по погашению и обслуживанию займов международной финансовой организации.

Местный исполнительный орган производит выплату субсидий в соответствии с договором субсидирования на основании расчетов получателя субсидий, утвержденных первым руководителем (или лицом, его замещающим) на соответствующий период, согласованных с международной финансовой организацией и счетов оплаты международной финансовой организации.

В случае неиспользования или неполного использования в истекшем финансовом году бюджетных средств местный исполнительный орган обеспечивает возврат неиспользованной части бюджетных средств в вышестоящий бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Получатель субсидии при получении субсидий от местного исполнительного органа производит оплату международной финансовой организации в сроки, указанные в счете оплаты международной финансовой организации.

Приказ вводится в действие с 24 января 2025 года.