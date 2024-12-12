Теплоснабжающим организациям субсидируют затраты на погашение займов

И.о. министра энергетики приказом от 6 декабря 2024 года утвердил Правила субсидирования затрат субъектов теплоснабжения на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций для реализации проектов по модернизации и реконструкции своих активов, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование осуществляют в виде целевых трансфертов администраторам местных бюджетных программ для последующего субсидирования затрат получателей субсидий по погашению процентной ставки вознаграждения по основному долгу займов МФО, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих критериев:

получатель субсидии – субъект теплоснабжения, являющийся субъектом естественной монополии;

наличие у получателя субсидии договора о реализации инвестиционного проекта с МФО (кредитный договор);

наличие трехстороннего соглашения (договора);

экономическая и социальная эффективность инвестиционного проекта и реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом (социально-экономические показатели, в том числе улучшение качества предоставляемых услуг, увеличение количества подключаемых потребителей, создание рабочих мест (временных, постоянных), снижение износа и аварийности систем теплоснабжения, сокращение дебиторской задолженности от потребителей, своевременная уплата налогов;

отсутствие у получателя субсидий средств на погашение процентной ставки вознаграждения по основному долгу займов МФО;

отсутствие или недостаточность затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах на погашение процентной ставки вознаграждения по основному долгу.

Получатель субсидии:

обеспечивает предоставление достоверных и обоснованных расчетов;

использует средства только на погашение процентной ставки вознаграждения по основному долгу займов МФО.

обеспечивает подачу заявки в территориальное подразделение уполномоченного органа в сфере естественных монополий на утверждение тарифа по истечении срока его действия с приложением тарифной сметы, предусматривающей расходы на погашение и обслуживание займа МФО в течение срока займа.

Для получения субсидии нужно собрать следующие документы:

сопроводительное письмо получателя субсидии за подписью первого руководителя (в произвольной форме);

пояснительная записка о необходимости предоставления субсидии (с информацией о проводимой работе с МФО, анализом величины тарифа на услуги в случае выделения (не выделения) субсидии согласованная с уполномоченным органом в сфере естественных монополий;

проект трехстороннего соглашения (договор);

проект кредитного договора (с графиком погашения);

проектно-сметная документация с заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

технико-экономическое обоснование с заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

копия приказа об утверждении тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня и тарифных смет на регулируемые услуги по теплоснабжению;

расчеты по обслуживанию процентной ставки вознаграждения по основному долгу на соответствующий период, согласованный с МФО;

копии приказов ранее утвержденных тарифов и тарифных смет;

копии приказов утвержденных инвестиционных программ (при наличии);

отчет об исполнении тарифных смет;

справка об отсутствии или наличии просроченной задолженности перед банками-кредиторами. Дата выдачи справки должна быть не более чем за три месяца на момент предоставления документа;

справка соответствующего налогового органа заемщика об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям. Дата выдачи справки должна быть не более чем за три месяца на момент предоставления документа.

Размер выделяемых субсидий определяется как разница между затратами ранее утвержденной уполномоченным органом в сфере естественных монополий тарифной сметы и предварительно согласованной с уполномоченным органом в сфере естественных монополий тарифной сметы.

При этом общий объем выделяемых субсидий не может превышать сумму основного долга по займу международной финансовой организации.

Для предоставления субсидии администратор республиканской бюджетной программы создает комиссию из представителей структурных подразделений администратора республиканской бюджетной программы, администратора местной бюджетной программы, заинтересованных государственных органов, а также независимых наблюдателей. В составе комиссии должно быть не менее 7 человек.

Получатель субсидии направляет сопроводительное письмо с предложением о реализации проекта по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующего актива и созданию новых активов администратору республиканской бюджетной программы.

Администратор республиканской бюджетной программы в течение 5 рабочих дней выносит предложение получателя субсидии на рассмотрение комиссии. Комиссия в течение 10 рабочих дней проводит объективную и всестороннюю оценку данного предложения, и путем большинства голосов присутствующих членов комиссии выносит рекомендации о целесообразности реализации данного предложения.

Администратор республиканской бюджетной программы не позднее 5 рабочих дней со дня оформления протокола заседания комиссии формирует положительное или отрицательное решение и направляет ответ в письменной форме получателю субсидии.

При положительном решении администратор республиканской бюджетной программы:

в течение 3 рабочих дней с момента оформления решения направляет уведомление о готовности заключения трехстороннего соглашения с администратором местной бюджетной программы или получателем субсидии и МФО о реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов, получателю субсидии и администратору местной бюджетной программы в письменной форме с приложением копии протокола заседания комиссии;

в течение 10 рабочих дней со дня направления уведомления получателю субсидии и администратору местной бюджетной программы формирует бюджетную заявку и направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

На основании положительного решения администратора республиканской бюджетной программы получатель субсидии направляет администратору местной бюджетной программы заявку на получение субсидии.

Администратор местной бюджетной программы в течение 10 рабочих дней проверяет представленный пакет документов, регистрирует заявку на получение субсидии и направляет администратору республиканской бюджетной программы не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на получение субсидии.

Основанием отрицательного решения в выдаче субсидии, при наличии положительного решения комиссии является отсутствие финансирования затрат на выделение субсидий на погашение процентной ставки вознаграждения по основному долгу займов МФО, привлеченных на реализацию инвестиционного проекта получателя субсидий.

Средства администратору республиканской бюджетной программы предоставляются в рамках соответствующей бюджетной программы в пределах средств, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый период.

Администратор республиканской бюджетной программы направляет средства в виде целевых трансфертов администратору местной бюджетной программы для последующего субсидирования затрат получателей субсидий по погашению процентной ставки вознаграждения по основному долгу займов МФО.

Теплоснабжающая организация при получении субсидии от администратора местной бюджетной программы производит оплату МФО в сроки, указанные в счете оплаты МФО.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2024 года.