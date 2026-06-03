Стала известна безопасная норма сливочного масла в день

Российский диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, сколько сливочного масла можно съесть в день, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru специалист отметил, что масло лучше выбирать с жирностью 82,5%.

"20-25 грамм такого масла в день – стандартная рекомендация еще с советских времен. Можно пару бутербродов, например, съесть или кусочек того же масла положить в кашу. Это вполне нормальная история", – уточнил Антон Поляков.

По его словам, сливочное масло – полезный продукт при умеренном употреблении.

Оно содержит витамины A, D, E, K2, бета-каротин, а также жирные кислоты, которые могут оказывать противовоспалительное действие на пищеварительный тракт.

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