#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.49
525.71
5.77
Финансы

Нацбанк установил новую разницу между покупкой и продажей долларов и евро: опубликовано постановление

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 08:40 Фото: freepik
Постановлением Правления Национального банка РК от 20 февраля 2025 года установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, сообщает Zakon.kz.

Пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, установлены для:

  • доллара США – 7 тенге,
  • евро – 10 тенге.

Постановление введено в действие с 28 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, как новое ограничение Нацбанка может отразиться на обменных пунктах.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Условия для применения пониженной ставки НДС озвучили в МНЭ
Финансы
19:55, 27 февраля 2025
Условия для применения пониженной ставки НДС озвучили в МНЭ
Кого коснется прогрессивное налогообложение заработных плат
Финансы
19:11, 27 февраля 2025
Кого коснется прогрессивное налогообложение заработных плат
Наличные стали снимать реже: в Нацбанке поделились данными по платежным инструментам
Финансы
17:55, 27 февраля 2025
Наличные стали снимать реже: в Нацбанке поделились данными по платежным инструментам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: