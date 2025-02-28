Нацбанк установил новую разницу между покупкой и продажей долларов и евро: опубликовано постановление

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Постановлением Правления Национального банка РК от 20 февраля 2025 года установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, сообщает Zakon.kz.

Пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, установлены для: доллара США – 7 тенге ,

, евро – 10 тенге. Постановление введено в действие с 28 февраля 2025 года. Мы рассказывали, как новое ограничение Нацбанка может отразиться на обменных пунктах.

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