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Финансы

Нацбанк анонсировал важное изменение касательно курсов валют в обменниках Казахстана

Обмен валют, деньги, обменник, евро, обменники, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 10:00 Фото: pixabay
В Казахстане разрабатывается проект постановления правления Национального банка РК "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 января 2025 года проинформировали в НБК.

"Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара – 7 тенге, евро – 10 тенге. Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка", – говорится в заявлении Нацбанка.

В монетарном регуляторе подчеркнули, что эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

"С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Казахстана", – добавили в пресс-службе НБК.

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Ранее мы узнали у финансистов, почему в 2025 году доллар будет расти, а остальные валюты – слабеть. Подробнее об этом здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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