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Финансы

Рост продолжается: что происходит с ценами на золото в мире

Золотые слитки, золото, деньги, накопления , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 18:09 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Цена на золото восстанавливается после некоторого снижения котировок в понедельник, 13 января. На какие события в мире реагирует драгоценный металл и какой прогноз по его динамике дают эксперты, в материале Zakon.kz.

После падения в понедельник, во вторник золото торгуется около 2670 долларов за унцию. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, на прошлой сессии котировки золота снизились на -1,6% на фоне фиксации прибыли после недавнего роста – золото росло пять сессий подряд.

"Однако в целом прогнозируется рост цен на золото после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Ожидается, что предложенные им импортные тарифы и протекционистская торговая политика окажутся проинфляционными и могут спровоцировать торговые войны, повышая привлекательность золота как актива-убежища". АФК
золото, график, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 18:09

Фото: Trading Economics

Согласно информации Trading Economics в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента Дональда Трампа растут опасения, что предлагаемые им тарифы и торговая политика могут спровоцировать инфляцию и торговые войны, что еще больше повысит привлекательность золота в качестве средства защиты от инфляции. При этом более широкий прогноз по драгоценному металлу также остается позитивным, чему способствуют геополитическая неопределенность и продолжающиеся покупки центральным банком США.

Добавим, по мнению аналитиков UBS, цены на золото могут достичь очередного рекордно высокого уровня в 2025 году, поскольку инвесторы ищут безопасные убежища в ответ на вероятные "приступы волатильности фондового рынка", сообщает Investing.com.

Эксперты напомнили, что в 2024 году цены на золото выросли на 27%, достигнув исторического максимума в 2788 долларов за унцию в октябре и установив рекордную среднегодовую цену в 2389 долларов за унцию.

Даже несмотря на распродажу, последовавшую за стремительным приобретением более рискованных активов после победы Трампа на выборах в США, это все же был самый сильный годовой прирост золота с 2020 года.

По данным Нацбанка, в Казахстане стоимость одного грамма золота по состоянию на 14 января составляет 45 536 тенге. По сравнению с январем 2024 года цена на желтый металл выросла более чем на 50%.

Ранее мы рассказывали, можно ли заработать на инвестициях в золото в 2025 году.

Ольга Кудряшова
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