Золото подешевело на мировом рынке: что повлияло на снижение цены

Цены на золото вновь пошли вниз. На фоне каких новостей дешевеет драгоценный металл – в материале Zakon.kz.

Золото подешевело примерно до 3350 долларов за унцию в пятницу, 20 июня, достигнув недельного минимума и направляясь к первому недельному снижению за последние три недели, согласно данным Trading Economics.

Отмечается, что снижение происходит на фоне распродажи слитков инвесторами, которые стремятся покрыть убытки на других рынках на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Фото: Trading Economics

Кроме того, инвесторы также сосредоточили внимание на Белом доме, где президент Дональд Трамп рассматривает возможность прямых военных действий против Ирана. Решение ожидается в течение двух недель.

Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) на этой неделе сохранила процентные ставки на прежнем уровне и сигнализировала о двух возможных снижениях до конца года, хотя председатель Джером Пауэлл предупредил, что пошлины могут продолжить способствовать росту цен. Новые прогнозы ФРС указывают на замедление экономического роста, рост инфляции и снижение занятости в 2025 году. В свою очередь инфляция может ограничить возможности снижения ставок, что оказывает косвенное давление на золото.

Между тем, по данным аналитиков Investing, цены на золото немного снизились, отражая также некоторое улучшение настроений к риску после заявлений из Белого дома, согласно которым удар США по Ирану в ближайшее время маловероятен.

Драгоценный металл оставался под давлением после жестких комментариев Федеральной резервной системы ранее на этой неделе, которые поддержали курс доллара. Несмотря на небольшое снижение доллара в пятницу, он по-прежнему направлялся к недельному росту.

Ранее Zakon.kz сообщал, насколько вырос курс доллара к тенге по итогам торгов в пятницу.