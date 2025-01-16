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Финансы

Количество молодых предпринимателей в Казахстане за год выросло только на 0,5%

Стартап, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 12:11 Фото: pixabay
На 1 января 2025 года в РК зарегистрировано 731 794 индивидуальных предпринимателя в возрасте до 35 лет. Годом раньше было 728 115 ИП, что на 3 679 единиц (или на 0,5%) меньше, сообщает Zakon.kz.

Характерно, что больше половины всех молодых "ипшников" составляют женщины (409 068 женщин против 322 726 мужчин). Подавляющая часть предпринимателей работают в городах – 548 544 человека, и только 183 500 занимаются бизнесом в сельской местности, следует из данных БНС АСПиР РК.

В основном молодые люди делают бизнес в сфере торговли и ремонта (319 024 ИП). Далее идут такие сферы, как:

  • предоставление различных услуг – 150 065
  • транспорт и складирование – 42 316
  • строительство – 21 969
  • операции с недвижимостью – 19 715
  • образование – 17 279
  • наука и техника – 13 655
  • проживание и питание – 18 517
  • информация и связь – 10 364
  • искусство и развлечения – 10 405

Интересно, что в сфере обороны и соцобеспечения трудятся 62 индивидуальных предпринимателя, 500 ИП заняты в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, 299 человек обеспечивают казахстанцев электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом и 290 молодых бизнесменов оказывают финансовые и страховые услуги.

Что касается распределения ИП по регионам, то больше всего их работает в Алматы (124 997), Астане (90 295), Туркестанской (73 044), Алматинской (51 544) областях.

Ранее мы рассказали, что доля малых и средних предприятий (МСП) в ВВП Казахстана сегодня составляет 37,7%. По мировым меркам это угрожающе мало. Например, в США 33,3 млн предприятий считаются субъектами МСП, что составляет 99,9% всех предприятий в стране. Субъекты МСП нанимают в общей сложности 61,6 млн человек – 45,9% всей рабочей силы США.

Андрей Валентинов
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