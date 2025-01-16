Количество молодых предпринимателей в Казахстане за год выросло только на 0,5%

На 1 января 2025 года в РК зарегистрировано 731 794 индивидуальных предпринимателя в возрасте до 35 лет. Годом раньше было 728 115 ИП, что на 3 679 единиц (или на 0,5%) меньше, сообщает Zakon.kz.

Характерно, что больше половины всех молодых "ипшников" составляют женщины (409 068 женщин против 322 726 мужчин). Подавляющая часть предпринимателей работают в городах – 548 544 человека, и только 183 500 занимаются бизнесом в сельской местности, следует из данных БНС АСПиР РК.

В основном молодые люди делают бизнес в сфере торговли и ремонта (319 024 ИП). Далее идут такие сферы, как:

предоставление различных услуг – 150 065

транспорт и складирование – 42 316

строительство – 21 969

операции с недвижимостью – 19 715

образование – 17 279

наука и техника – 13 655

проживание и питание – 18 517

информация и связь – 10 364

искусство и развлечения – 10 405

Интересно, что в сфере обороны и соцобеспечения трудятся 62 индивидуальных предпринимателя, 500 ИП заняты в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, 299 человек обеспечивают казахстанцев электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом и 290 молодых бизнесменов оказывают финансовые и страховые услуги.

Что касается распределения ИП по регионам, то больше всего их работает в Алматы (124 997), Астане (90 295), Туркестанской (73 044), Алматинской (51 544) областях.

Ранее мы рассказали, что доля малых и средних предприятий (МСП) в ВВП Казахстана сегодня составляет 37,7%. По мировым меркам это угрожающе мало. Например, в США 33,3 млн предприятий считаются субъектами МСП, что составляет 99,9% всех предприятий в стране. Субъекты МСП нанимают в общей сложности 61,6 млн человек – 45,9% всей рабочей силы США.