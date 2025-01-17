Вернут ли фиксированный курс тенге, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 17 января 2025 года высказался о возможности возврата фиксированного курса тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили разъяснить казахстанцам, что значат слова президента в недавнем интервью касательно "более управляемого курса тенге". Они поинтересовались, можно ли сейчас уже утверждать, что Нацбанк смотрит в сторону фиксированного тенге.

"Что касается возврата к фиксированному курсу. Если почитать интервью президента, то он там последовательно сказал, что для открытой, рыночной экономики Казахстана плавающий курс – это единственный способ избежать дисбаланса. Поэтому меры по фиксированному курсу нами никак не рассматриваются. Мы не отрицаем, что любой экономист, любой финансист может иметь какие угодно мнения. Мы не монополисты в этой сфере, но тем не менее, с нашей точки зрения – это неправильный подход, глубоко ошибочный, который приводит к долгосрочным экономическим негативным последствиям в обеспечении промышленного роста нашей экономики", – заявил в ответ Тимур Сулейменов.

При этом он подчеркнул, что Национальный банк реализовал ряд мер, связанных с увеличением предложения валюты на внутреннем рынке, снижением давления, снижением спроса на рынок.

17 января 2025 года Тимур Сулейменов объяснил, почему решили вернуть предел на разницу между покупкой и продажей валюты в обменниках страны.