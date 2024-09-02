Председатель Нацбанка ответил, "пробьет" ли доллар отметку 500 тенге

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов 2 сентября 2024 года рассказал, что будет с курсом тенге в ближайшее время, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что доллар сейчас на бирже стоит 482-483 тенге.

"В принципе, это тот уровень, который мы наблюдали и пару недель назад. Мы не видим таких факторов, чтобы он пробил 500", – сказал Сулейменов.

На вопрос журналистов о том, дойдет ли евро до 600 тенге, он не ответил. По словам Сулейменова, для Нацбанка важнее связка "тенге – доллар", так как большинство торговых операций проходит через нее.

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, от каких факторов зависит курс национальной валюты.