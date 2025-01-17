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Финансы

Минусы снижения базовой ставки в Казахстане озвучил глава Нацбанка

Нацбанк, Казахстан, базовая ставка , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:20 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 17 января 2025 года объяснил решение сохранить базовую ставку на уровне 15,25%, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что в этот раз разговор шел исключительно о том, поднимать ли ставку и на сколько поднимать, либо может сохранить на том же уровне.

"Было очень жаркое обсуждение в Комитете по денежно-кредитной политике Национального банка. Там один человек – один голос. И все высказывают свое мнение очень открыто. У нас было много "ястребов" и они, наверное, преобладали в этот раз. "Ястребы" – это те, кто за более жесткую денежно-кредитную политику, то есть ставку поднимать. А "голуби" – это те, кто за то, чтобы ее снижать. В этот раз "голубей" вообще не было. То есть ни один член комитета не задумался сказать о том, что ставку надо снижать", – рассказал Тимур Сулейменов.

По его словам, снижение базовой ставки привело бы к мгновенному повышению инфляции.

"Инфляция больше всего бьет по бедным слоям населения, по простым слоям населения. Если мы исключительно в угоду бизнесу будем снижать ставку, то что об этом скажут люди, общество? Мы принимаем решение, исходя из интересов не только бизнеса, но и населения. Поэтому у нас всегда взвешенное решение", – указал Тимур Сулейменов.

Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял первое в 2025 году решение по базовой ставке: она была сохранена на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Мадина Мамырханова
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