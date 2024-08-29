Глава Нацбанка: Есть предпосылки для сохранения базовой ставки до конца 2024 года

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года объяснил решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25%, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение было объявлено Нацбанком сегодня. Отмечается, что оно принято с учетом анализа фактических данных и баланса рисков, а также подкреплено обновленными прогнозами по уровню инфляции и росту экономики.

"Прогноз по инфляции на 2024-2025 годы остается без изменений – 7,5-9,5% и 5,5-7,5%, соответственно… Прогноз на 2026 год скорректирован с расширением диапазона до 5-7%. Основная причина – неопределенность фискальных параметров в связи с реализацией реформы налогового законодательства... В то же время умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать замедлению базовой инфляции до 5% в 2026 году", – заверил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка подчеркнул, что смягчившиеся денежно-кредитные условия не дают пространства для дальнейшего снижения ставки.

"Обновленные прогнозы указывают на смещение баланса рисков в проинфляционную сторону, что создает предпосылки для сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года", – заключил Тимур Сулейменов.

Он также рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации.