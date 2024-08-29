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Глава Нацбанка: Есть предпосылки для сохранения базовой ставки до конца 2024 года

Нацбанк, Казахстан, базовая ставка , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 17:36 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года объяснил решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25%, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение было объявлено Нацбанком сегодня. Отмечается, что оно принято с учетом анализа фактических данных и баланса рисков, а также подкреплено обновленными прогнозами по уровню инфляции и росту экономики.

"Прогноз по инфляции на 2024-2025 годы остается без изменений – 7,5-9,5% и 5,5-7,5%, соответственно… Прогноз на 2026 год скорректирован с расширением диапазона до 5-7%. Основная причина – неопределенность фискальных параметров в связи с реализацией реформы налогового законодательства... В то же время умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать замедлению базовой инфляции до 5% в 2026 году", – заверил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка подчеркнул, что смягчившиеся денежно-кредитные условия не дают пространства для дальнейшего снижения ставки.

"Обновленные прогнозы указывают на смещение баланса рисков в проинфляционную сторону, что создает предпосылки для сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года", – заключил Тимур Сулейменов.

Он также рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации.

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