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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 января

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:12 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 21 января 2025 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 529,99 тенге, евро – 546,63 тенге, рубля – 5,21 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 529 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 547 тенге, продажи – 552 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,13 тенге, продажи – 5,22 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 529,1 тенге, продажи – 531,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 549 тенге, продажи – 553 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,09 тенге, продажи – 5,19 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 531 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 547 тенге, продажи – 551 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,22 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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