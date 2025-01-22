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Финансы

Казахстан отстает по темпам роста от всех стран ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 16:24 Фото: primeminister.kz
Казахстан по итогам января-ноября 2024 года показал самые низкие темпы роста ВВП и промышленного производства среди стран-участниц ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

В ушедшем году РК среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показала худший результат по темпам роста ВВП (4,1%), объемов промышленного производства (2,7%) и темпов прироста инвестиций в основной капитал (0,6%). А по уровню инфляции мы на втором месте после России.

Фото: eec.eaeunion.org

Такой низкий результат, по данным Евразийской экономической комиссии, Казахстан показал из-за снижения объема оказанных услуг в области водоснабжения и канализационной отрасли, а также в горнодобывающей промышленности.

В то же время более значительный рост был зафиксирован в обрабатывающей промышленности (5,3%) и в электро- и газоснабжении (4,5%).

Вообще же сегодня на долю России приходится 87,9% общего объема промышленного производства ЕАЭС. Вклад Казахстана – 7,0%, Беларуси – 4,2%, Армении – 0,5% и Кыргызстана – 0,4%.

Фото: eec.eaeunion.org

Вместе с тем Казахстан показал впечатляющие результаты в сельском хозяйстве (рост 13,4%). В целом, производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в ЕАЭС увеличилось на 0,1%. Рост в отрасли наблюдался, кроме РК, в Кыргызстане и Беларуси, снижение – в России.

Фото: eec.eaeunion.org

Также Казахстан обогнал все страны ЕАЭС по вводу жилых объектов. Всего по ЕАЭС объем ввода жилья увеличился на 2,1%, при этом наблюдается рост в Армении (на 89,0%), Казахстане (на 8,3%), Кыргызстане (на 7,1%), России (на 0,7%) и Беларуси (на 0,4%).

Фото: eec.eaeunion.org

И, наконец, данные по инфляции. В государствах ЕАЭС наибольший прирост потребительских цен отмечался в России (на 8,1%) и Казахстане (на 7,6%). В Кыргызстане индекс потребительских цен за этот период составил 5,4%, Беларуси – 4,6%, в Армении – 0,4%.

Отметим, что в 2024 году исполнилось 10 лет со дня подписания договора о создании Евразийского экономического союза. К своему 10-летию ЕАЭС подошел со значимыми показателями. Его совокупный ВВП вырос с 1,6 трлн до 2,5 трлн долларов, товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – с 579 млрд до 923 млрд долларов США. В два раза вырос объем взаимной торговли.

Андрей Валентинов
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