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Финансы

Китай увеличивает экономическое присутствие в Центральной Азии

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 11:24 Фото: freepik
Почти половина товарооборота КНР со всеми странами региона приходится на Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР подвело итоги торговли со странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) в 2024 году. По данным таможенников, общий объем товарооборота Китая со странами региона составил 94,8 млрд долларов США – это на 5,4 млрд долларов больше, чем в 2023 году (89,4 млрд).

При этом больше 46% всего товарооборота Китая с государствами ЦА пришлось на Казахстан (43,8 млрд долларов). Остальной объем распределился так:

  • Кыргызстан: 24% (22,7 млрд)
  • Узбекистан: 14,5% (13,7 млрд)
  • Туркменистан: 11% (10,6 млрд)
  • Таджикистан: 4% (3,8 млрд)

Важно отметить положительную динамику товарооборота КНР с Казахстаном (увеличение – 2,8 млрд долларов), с Кыргызстаном (2,9 млрд долларов) и Туркменистаном (57 млн долларов).

Уменьшение взаимной торговли наблюдалось у Таджикистана (65 млн долларов) и Узбекистана (260 млн долларов).

Казахстан является безусловным лидером региона по торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем. В 2024 году был поставлен абсолютный рекорд по объему перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем – 32 млн тонн грузов.

Как сообщает Министерство транспорта РК, казахстанский экспорт увеличился на 1 млн тонн до 13,7 млн тонн. Импорт вырос на 5%, а транзитные перевозки через Казахстан увеличились на 19% и составили 15,3 млн тонн. Транзит в контейнерах на Европу вырос на 43%.

Говоря о торговых взаимоотношениях КНР и РК, ведущая китайская газета Женьминь Жибао отмечает неуклонный рост во всех сферах и приводит в пример сотрудничество в плане "зеленой энергетики", а именно строительство завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии в Жетысуской области.

Там на днях состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства предприятия завода ветрогенераторов с мощностью 2 ГВт генерации в год, с планируемым выпуском 250 комплектов ежегодно. Проект реализуется в партнерстве между ТОО "Казахстанские коммунальные системы" и китайской компанией Envision Energy – одним из лидеров в области возобновляемой энергетики.

"Завод с общим объемом инвестиций 40 млн долларов станет важным вкладом в развитие возобновляемой энергетики Казахстана и создаст более 300 рабочих мест", – отмечает издание.

Важно, что 60% продукции будет направлено на внутренний рынок, а 40% – на экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа. На начальном этапе производства доля казахстанского содержания составит 30%, в дальнейшем этот показатель будет поэтапно доведен до 90%.

Андрей Валентинов
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