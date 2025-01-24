Китай увеличивает экономическое присутствие в Центральной Азии

Почти половина товарооборота КНР со всеми странами региона приходится на Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР подвело итоги торговли со странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) в 2024 году. По данным таможенников, общий объем товарооборота Китая со странами региона составил 94,8 млрд долларов США – это на 5,4 млрд долларов больше, чем в 2023 году (89,4 млрд).

При этом больше 46% всего товарооборота Китая с государствами ЦА пришлось на Казахстан (43,8 млрд долларов). Остальной объем распределился так:

Кыргызстан: 24% (22,7 млрд)

Узбекистан: 14,5% (13,7 млрд)

Туркменистан: 11% (10,6 млрд)

Таджикистан: 4% (3,8 млрд)

Важно отметить положительную динамику товарооборота КНР с Казахстаном (увеличение – 2,8 млрд долларов), с Кыргызстаном (2,9 млрд долларов) и Туркменистаном (57 млн долларов).

Уменьшение взаимной торговли наблюдалось у Таджикистана (65 млн долларов) и Узбекистана (260 млн долларов).

Казахстан является безусловным лидером региона по торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем. В 2024 году был поставлен абсолютный рекорд по объему перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем – 32 млн тонн грузов.

Как сообщает Министерство транспорта РК, казахстанский экспорт увеличился на 1 млн тонн до 13,7 млн тонн. Импорт вырос на 5%, а транзитные перевозки через Казахстан увеличились на 19% и составили 15,3 млн тонн. Транзит в контейнерах на Европу вырос на 43%.

Говоря о торговых взаимоотношениях КНР и РК, ведущая китайская газета Женьминь Жибао отмечает неуклонный рост во всех сферах и приводит в пример сотрудничество в плане "зеленой энергетики", а именно строительство завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии в Жетысуской области.

Там на днях состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства предприятия завода ветрогенераторов с мощностью 2 ГВт генерации в год, с планируемым выпуском 250 комплектов ежегодно. Проект реализуется в партнерстве между ТОО "Казахстанские коммунальные системы" и китайской компанией Envision Energy – одним из лидеров в области возобновляемой энергетики.

"Завод с общим объемом инвестиций 40 млн долларов станет важным вкладом в развитие возобновляемой энергетики Казахстана и создаст более 300 рабочих мест", – отмечает издание.

Важно, что 60% продукции будет направлено на внутренний рынок, а 40% – на экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа. На начальном этапе производства доля казахстанского содержания составит 30%, в дальнейшем этот показатель будет поэтапно доведен до 90%.