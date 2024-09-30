Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии

Конфликты в Украине, на Ближнем Востоке, стагнация экономики Европы, засуха в Северной Африке – все эти события затормозили рост мирового производства, но одновременно дали толчок развитию стран Казахстана и Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

На фоне всех этих политических и природных катаклизмов Центрально-Азиатский регион (включая Монголию) выглядит некоей мировой "зоной благополучия".

Именно это отмечает отчет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" за сентябрь 2024 года. Аналитики банка прогнозируют региональный рост до 5,1% в 2024 году и ускорение до 5,9% в 2025 году благодаря росту доходов от сырьевых товаров, инвестициям в инфраструктуру, развитию туризма, денежным переводам и рыночным реформам.

В отчете, в частности, сказано, что, несмотря на экстремальные погодные условия, которые привели к сильному наводнению в Казахстане и падежу скота в Монголии, экономика стран Центральной Азии продолжает расти.

"Устойчивый приток денежных переводов, повышение заработной платы и рост интереса к международному туризму в регионе стали основными факторами этого роста. Последнее стало основным катализатором развития сектора гостеприимства и услуг в первой половине 2024 года". Отчет ЕБРР “Региональные экономические перспективы”

Из общих для всего региона тенденций отмечается намерение властей всех стран Центральной Азии развивать транспортную, логистическую и энергетическую инфраструктуру.

Отчет ЕБРР “Региональные экономические перспективы”, фото: ebrd.com

Что касается конкретно каждого государства, то ЕБРР отмечает следующие перспективы роста.



Кыргызстан. Реальный ВВП за первое полугодие 2024 года увеличился на 8,7%. Растущая привлекательность Кыргызской Республики как туристического направления привела к увеличению оборота ресторанов и баров на 24% и росту доходов от туристических перевозок на 53%.

Кроме того, чистый объем денежных переводов увеличился на 12%, а реальная заработная плата выросла на 5,2%, что способствовало росту розничной и оптовой торговли. В мае 2024 года, когда инфляция стабилизировалась, Национальный банк КР принял решение о первом снижении процентной ставки с ноября 2022 года, снизив ее до 9%.

В докладе прогнозируется, что рост ВВП страны достигнет 9% в 2024 году, а затем несколько снизится до 7% в 2025 году.

Монголия. Из-за экстремальных морозов в стране погибло 8,1 миллионов голов скота, что снизило экономический рост Монголии. В то же время увеличение числа иностранных туристов привело к расширению сферы гостиничного бизнеса, общественного питания, пищевой промышленности и транспорта. Кроме этого, в Монголии отмечен рост в горнодобывающем секторе, разработке карьеров и в обрабатывающей промышленности.

ЕБРР ожидает, что ВВП Монголии достигнет 5% в 2024 году и увеличится на 8% в следующем году.

Таджикистан. Повышение зарплат в госсекторе, пенсий и минимальной заработной платы стимулировало внутренний спрос и дало толчок развитию сектора розничной и оптовой торговли. Помимо этого отмечено возобновление экспорта драгоценных и полудрагоценных металлов, увеличение госрасходов на инфраструктуру и рост инвестиций в основной капитал.

Рост ВВП Таджикистана прогнозируется до 8% в 2024 году и до 7% в 2025 году. Из рисков отмечены колебания объема денежных переводов из России.

Туркменистан. ЕБРР отмечает экономическую стабильность этой страны, которая выражается инвестициями в инфраструктуру, производственные мощности и основной капитал. Туркменистан кардинально упростил транзитные процедуры, что позволило увеличить грузооборот.

Банк прогнозирует рост национальной экономики страны на 6,3% в 2024 и в 2025 годах.

Узбекистан. Экономический рост страны в годовом исчислении ускорился до 6,4% в первой половине 2024 года, говорится в отчете. Вырос на 2,8% сектор услуг, чему способствовал рост денежных переводов и притока туристов. Промышленное производство выросло на 7,8%, при этом рост в обрабатывающей промышленности составил 9,4%.

ЕБРР ожидает, что экономика Узбекистана вырастет на 6,0% в 2024 и 2025 годах благодаря продолжающимся рыночным реформам и инвестициям в инфраструктуру. Из рисков называется дефицит энергии.

Казахстан. Для крупнейшей экономики Центральной Азии – Казахстана – в первом полугодии 2024 года драйверами стали секторы торговли, транспорта, складирования, услуг и информационных технологий. ЕБРР прогнозирует, что экономика страны вырастет на 4% в 2024 году.

Согласно отчету "Региональные экономические перспективы", в 2025 году реальный ВВП, вероятно, вырастет на 5,5% на фоне планируемого расширения нефтяного месторождения Тенгиз.

Наконец, еще один важнейший фактор, который может ощутимо стимулировать экономический рост в странах Центральной Азии – это экономический рост в Китае. Во-первых, государственные меры по оздоровлению китайской экономики вызовут рост в сопредельных, ориентированных на экспорт сырья, странах. Во-вторых, Китай продолжает инвестировать миллиарды долларов в экономики своих соседей, что тоже приведет к росту ВВП региона в целом.

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