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Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 27 января

Доллары, деньги, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,77 тенге, снизившись еще на 1,04 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов составил 71,14 тенге (-0,46).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,1 тенге, евро – по 541,5-546 тенге, рубли – по 5,15-5,27 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,25%, до 77,36 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,21%, до 74,50 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 517,84 тенге, евро – 543,11 тенге, рубля – 5,28 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 января, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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