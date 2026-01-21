Доллар продолжил снижение на торгах 21 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 506,70 тенге, снизившись еще на 0,46 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,49 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,84 тенге (-0,12).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 506,6-508,8 тенге, евро – по 591,6-596,2 тенге, рубли – по 6,42-6,53.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 января.
Так, мартовский фьючерс на нефть Brent потерял 1,5%, снизив свою стоимость до $63,98 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в марте подешевела на 1,3%, до $59,57 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 507,05 тенге, евро – 594,82 тенге, рубля – 6,51 тенге.
