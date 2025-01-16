#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.7
545.96
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.7
545.96
5.17
Финансы

Как изменился курс доллара на торгах 16 января

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 15:41 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 529,65 тенге, понизившись на 0,09 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 72,04 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 529,1-532,1 тенге, евро – по 544,5-549,5 тенге, рубли – по 5,09-5,21 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,13%, до 81,92 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,03%, до 78,69 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 529,7 тенге, евро – в 545,96 тенге, рубля – в 5,17 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 января, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
В Нацбанке назвали город с самым высоким уровнем годовой инфляции
Финансы
16:59, Сегодня
В Нацбанке назвали город с самым высоким уровнем годовой инфляции
Санкции толкают вверх цену на нефть: сможет ли Казахстан на этом заработать
Финансы
15:43, Сегодня
Санкции толкают вверх цену на нефть: сможет ли Казахстан на этом заработать
Россия, Китай, Германия: какие страны лидируют по импорту товаров в Казахстан
Финансы
15:33, Сегодня
Россия, Китай, Германия: какие страны лидируют по импорту товаров в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: