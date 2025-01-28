Каким будет курс тенге на фоне укрепления рубля – аналитики
На фоне более-менее стабильных и почти не меняющихся цен на нефть и другие ресурсы главным фактором поддержки курса тенге является влияние российского рубля, – считает финансист Арсен Темирбаев.
"Рублю сегодня помогают три обстоятельства. Это повышенные продажи валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат, снижение спроса на импорт в начале года и невыполненные (пока!) обещания Трампа по вводу торговых пошлин".Арсен Темирбаев
Экономист Галымжан Айтказин при этом обращает внимание на то, что обменный курс тенге к доллару США с начала прошлой недели, хотя и демонстрирует значительное укрепление, но при этом динамика этого укрепления заметно отстает от той, которую показывает российский рубль. Об этом можно судить из ослабления тенге к российскому рублю по кросс-курсу RUB/KZT, который в начале месяца перешел отметку в 5 и держится выше этого паритета. Например, вчера на Форекс бирже кросс-курс достигал на пике 5,4.
Сдержанное укрепление тенге становится еще более очевидным, поскольку сегодня российский рубль укреплялся к доллару США на международных рынках до 96.
"Есть мнение, что в РФ укрепление рубля вызвано рядом факторов, среди которых выход "крупного" бизнеса в рубль перед длинными новогодними праздниками в Китае, ожидания, связанные с переговорами по войне в Украине, а также ожидаемый фактор налоговой недели".Галымжан Айтказин
Из прочих позитивных факторов для тенге экономист выделяет глобальное ослабление самого доллара США за последнюю неделю, так как индекс доллара (DXY) снизился до отметки в 106 с пиковых 109-110 в середине января. Хотя, с другой стороны, наблюдается некоторое снижение цены нефти марки Brent, которая в моменте торгуется у 77 долларов за баррель. Но из практики стоит заметить, что данное ценовое изменение по нефти не является критичным или масштабным.
"Мы полагаем, что с высокой долей вероятности, курс тенге к доллару США продолжит следовать за динамикой рубля в сторону укрепления, хотя это следование сейчас выглядит медленным, но, как мы видели из истории поведения участников рынка KASE, возвращение к так называемому паритету неизбежно".Галымжан Айтказин
Если ты не можешь бежать к укреплению, то хотя ляг в его сторону. Это похоже философия тенге сегодня. Продолжаем лежать в сторону укрепления — 516,75 тенге за один доллар и 5,32 тенге за один российский рубль, – так характеризует сегодняшнюю ситуацию финансовый аналитик Андрей Чеботарев.
В конце стоит отметить, что, согласно совокупному прогнозу по паре USD/KZT, проводимому ежедневно среди брокеров Investing.com, нас ожидает курс 516-518 тенге за доллар.
Ранее мы рассказали, что из-за ослабления тенге спрос граждан Казахстана на иностранную валюту стал самым низким за последние пять лет.