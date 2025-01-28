Каким будет курс тенге на фоне укрепления рубля – аналитики

В январе 2025 года национальная валюта Казахстана начала долгожданное укрепление: за 20 дней курс доллара упал с 527,3 до 516,77 тенге. Многие аналитики считают, что главной причиной такой динамики укрепление российского рубля, сообщает Zakon.kz.

На фоне более-менее стабильных и почти не меняющихся цен на нефть и другие ресурсы главным фактором поддержки курса тенге является влияние российского рубля, – считает финансист Арсен Темирбаев.

"Рублю сегодня помогают три обстоятельства. Это повышенные продажи валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат, снижение спроса на импорт в начале года и невыполненные (пока!) обещания Трампа по вводу торговых пошлин". Арсен Темирбаев

Экономист Галымжан Айтказин при этом обращает внимание на то, что обменный курс тенге к доллару США с начала прошлой недели, хотя и демонстрирует значительное укрепление, но при этом динамика этого укрепления заметно отстает от той, которую показывает российский рубль. Об этом можно судить из ослабления тенге к российскому рублю по кросс-курсу RUB/KZT, который в начале месяца перешел отметку в 5 и держится выше этого паритета. Например, вчера на Форекс бирже кросс-курс достигал на пике 5,4.

Сдержанное укрепление тенге становится еще более очевидным, поскольку сегодня российский рубль укреплялся к доллару США на международных рынках до 96.

"Есть мнение, что в РФ укрепление рубля вызвано рядом факторов, среди которых выход "крупного" бизнеса в рубль перед длинными новогодними праздниками в Китае, ожидания, связанные с переговорами по войне в Украине, а также ожидаемый фактор налоговой недели". Галымжан Айтказин

Из прочих позитивных факторов для тенге экономист выделяет глобальное ослабление самого доллара США за последнюю неделю, так как индекс доллара (DXY) снизился до отметки в 106 с пиковых 109-110 в середине января. Хотя, с другой стороны, наблюдается некоторое снижение цены нефти марки Brent, которая в моменте торгуется у 77 долларов за баррель. Но из практики стоит заметить, что данное ценовое изменение по нефти не является критичным или масштабным.

"Мы полагаем, что с высокой долей вероятности, курс тенге к доллару США продолжит следовать за динамикой рубля в сторону укрепления, хотя это следование сейчас выглядит медленным, но, как мы видели из истории поведения участников рынка KASE, возвращение к так называемому паритету неизбежно". Галымжан Айтказин

Если ты не можешь бежать к укреплению, то хотя ляг в его сторону. Это похоже философия тенге сегодня. Продолжаем лежать в сторону укрепления — 516,75 тенге за один доллар и 5,32 тенге за один российский рубль, – так характеризует сегодняшнюю ситуацию финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

В конце стоит отметить, что, согласно совокупному прогнозу по паре USD/KZT, проводимому ежедневно среди брокеров Investing.com, нас ожидает курс 516-518 тенге за доллар.

Ранее мы рассказали, что из-за ослабления тенге спрос граждан Казахстана на иностранную валюту стал самым низким за последние пять лет.