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Финансы

Каким будет курс тенге на фоне укрепления рубля – аналитики

Доллары, деньги, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 11:40 Фото: pixabay
В январе 2025 года национальная валюта Казахстана начала долгожданное укрепление: за 20 дней курс доллара упал с 527,3 до 516,77 тенге. Многие аналитики считают, что главной причиной такой динамики укрепление российского рубля, сообщает Zakon.kz.

На фоне более-менее стабильных и почти не меняющихся цен на нефть и другие ресурсы главным фактором поддержки курса тенге является влияние российского рубля, – считает финансист Арсен Темирбаев.

"Рублю сегодня помогают три обстоятельства. Это повышенные продажи валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат, снижение спроса на импорт в начале года и невыполненные (пока!) обещания Трампа по вводу торговых пошлин".Арсен Темирбаев

Экономист Галымжан Айтказин при этом обращает внимание на то, что обменный курс тенге к доллару США с начала прошлой недели, хотя и демонстрирует значительное укрепление, но при этом динамика этого укрепления заметно отстает от той, которую показывает российский рубль. Об этом можно судить из ослабления тенге к российскому рублю по кросс-курсу RUB/KZT, который в начале месяца перешел отметку в 5 и держится выше этого паритета. Например, вчера на Форекс бирже кросс-курс достигал на пике 5,4.

Сдержанное укрепление тенге становится еще более очевидным, поскольку сегодня российский рубль укреплялся к доллару США на международных рынках до 96.

"Есть мнение, что в РФ укрепление рубля вызвано рядом факторов, среди которых выход "крупного" бизнеса в рубль перед длинными новогодними праздниками в Китае, ожидания, связанные с переговорами по войне в Украине, а также ожидаемый фактор налоговой недели".Галымжан Айтказин

Из прочих позитивных факторов для тенге экономист выделяет глобальное ослабление самого доллара США за последнюю неделю, так как индекс доллара (DXY) снизился до отметки в 106 с пиковых 109-110 в середине января. Хотя, с другой стороны, наблюдается некоторое снижение цены нефти марки Brent, которая в моменте торгуется у 77 долларов за баррель. Но из практики стоит заметить, что данное ценовое изменение по нефти не является критичным или масштабным.

"Мы полагаем, что с высокой долей вероятности, курс тенге к доллару США продолжит следовать за динамикой рубля в сторону укрепления, хотя это следование сейчас выглядит медленным, но, как мы видели из истории поведения участников рынка KASE, возвращение к так называемому паритету неизбежно".Галымжан Айтказин

Если ты не можешь бежать к укреплению, то хотя ляг в его сторону. Это похоже философия тенге сегодня. Продолжаем лежать в сторону укрепления — 516,75 тенге за один доллар и 5,32 тенге за один российский рубль, – так характеризует сегодняшнюю ситуацию финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

В конце стоит отметить, что, согласно совокупному прогнозу по паре USD/KZT, проводимому ежедневно среди брокеров Investing.com, нас ожидает курс 516-518 тенге за доллар.

Ранее мы рассказали, что из-за ослабления тенге спрос граждан Казахстана на иностранную валюту стал самым низким за последние пять лет.

Андрей Валентинов
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