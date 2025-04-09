Каким будет курс рубля к тенге на фоне дешевой нефти

Центральный банк России опубликовал официальные курсы валют на 9 апреля, зафиксировав уверенное укрепление рубля по отношению к доллару и евро, сообщает Zakon.kz.

На этом фоне возникает закономерный вопрос о том, как данная динамика может повлиять на курс казахстанского тенге, учитывая тесные экономические связи двух стран.

Что помогает рублю?

Согласно данным ЦБ, курс доллара снизился до 85,4641 рубля, а евро – до 93,7755 рубля. К казахстанскому тенге рубль вырос до 6,05. Все это происходит на фоне продолжающегося падения цен на нефть, которые в апреле опустились на 16% с начала месяца.

Обычно снижение нефтяных котировок оказывает давление на рубль, учитывая значительную долю нефтегазовых доходов в российском бюджете. Однако текущая ситуация демонстрирует парадоксальную картину. Несмотря на то, что цена на нефть Urals сейчас на 33% ниже заложенной в бюджет, рубль демонстрирует неожиданную устойчивость. Эксперты связывают это с рядом факторов.

Во-первых, в апреле Минфин РФ начал продажу валюты из резервов на сумму 35,9 млрд рублей в рамках бюджетного правила – совокупный объем нетто-продаж валюты достиг рекордного с января 2024 года уровня в 10,46 млрд рублей в день, что существенно увеличивает предложение иностранной валюты на рынке и поддерживает курс рубля.

Во-вторых, традиционно апрель считается благоприятным месяцем для рубля из-за сезонно низкого спроса на иностранную валюту.

В-третьих, важную роль играют геополитические факторы. Ожидания возможного смягчения санкций против России на фоне переговоров с США могли спровоцировать приток спекулятивного капитала в российские активы, что также способствовало укреплению рубля.

Тем не менее, фундаментальные факторы указывают на то, что текущее укрепление рубля может быть временным, отмечает финансист Александр Потавин.

"Рубль покажет ослабление во второй половине года и курс USD/RUB может подняться к декабрю до 105 рублей". Александр Потавин

По словам эксперта, снижение цен на нефть с лагом в 2-3 месяца неизбежно приведет к сокращению экспортной валютной выручки, что окажет давление на рубль в сторону ослабления.

Как поведет себя тенге?

Казахстан и Россия имеют тесные экономические связи, что обуславливает определенную корреляцию между курсами их национальных валют. Укрепление рубля может оказать неоднозначное влияние на тенге, считает финансист Арсен Темирбаев.

Позитивные аспекты будут краткосрочными:

Снижение инфляционного давления. Более крепкий рубль может способствовать снижению стоимости импортируемых из России товаров, что может сдержать инфляцию в Казахстане.

Более крепкий рубль может способствовать снижению стоимости импортируемых из России товаров, что может сдержать инфляцию в Казахстане. Улучшение условий торговли. Для казахстанских экспортеров, поставляющих товары в Россию, укрепление рубля может временно улучшить их рублевую выручку.

Негативные аспекты, напротив, будут иметь продолжительное действие:

Снижение конкурентоспособности. Если рубль продолжит укрепляться, казахстанские товары могут стать менее конкурентоспособными на российском рынке по сравнению с российскими аналогами.

Если рубль продолжит укрепляться, казахстанские товары могут стать менее конкурентоспособными на российском рынке по сравнению с российскими аналогами. Риск ослабления тенге. В случае прогнозируемого ослабления рубля во второй половине года существует риск того, что тенге также может подвергнуться давлению на ослабление, особенно учитывая тесные торговые связи и потенциальный отток капитала.

В случае прогнозируемого ослабления рубля во второй половине года существует риск того, что тенге также может подвергнуться давлению на ослабление, особенно учитывая тесные торговые связи и потенциальный отток капитала. Влияние на импорт. Ослабление рубля в будущем может привести к удорожанию импорта из России, что может способствовать росту инфляции в Казахстане.

"На данный момент Нацбанк РК, вероятно, будет внимательно следить за динамикой курса рубля и предпринимать необходимые меры для обеспечения стабильности национальной валюты. В случае значительного ослабления рубля Нацбанк может прибегнуть к валютным интервенциям или даже к корректировке базовой ставки". Арсен Темирбаев

В конце приведем несколько рекомендаций для казахстанцев, раздумывающих о рублевых инвестициях.

Рубль традиционно был и остается волатильной валютой, подверженной как внешним санкциям, так и внутренним экономическим факторам. В 2024 году курс рубля колебался в пределах 85-100 рублей за доллар, а инфляция в России составила около 7%.

Казахстанцы, рассматривающие рубль для сбережений, должны учитывать несколько факторов, прежде всего, высокую зависимость курса от внешнеполитической ситуации и риски введения новых санкций, влияющих на финансовую стабильность рубля.