Каким будет курс доллара к 1 февраля 2025 года – прогнозы аналитиков

Вчера тенге начал долгожданное укрепление – по отношению к доллару казахстанская валюта отыграла почти 1,5%, при этом слегка понизившись к российскому рублю, сообщает Zakon.kz.

Причины укрепления тенге весьма разнообразны, считают эксперты. Так, большую роль сыграли котировки российского рубля, который за 21 января укрепился ниже 100 рублей за доллар.

Укреплению рубля продолжает способствовать фактор налогового периода. Хотя пик фискальных платежей экспортеров приходится на 27 и 28 января, с приближением к нему все больше компаний продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение, утверждает российский аналитик Дмитрий Бабин.

"Дополнительную поддержку рублю может по-прежнему оказывать сокращение спроса на импорт, обычно происходящее после всплеска потребительской активности в предпраздничный период и новогодние каникулы. В результате импортеры покупают меньше валюты". Дмитрий Бабин

Помимо "помощи" от российского рубля, на курс тенге положительно повлияли и внешние факторы, в частности, тот факт, то Дональд Трамп не стал сразу же вводить повышение торговых пошлин против многих стран мира, считает финансист Арсен Темирбаев.

"В результате индекс доллара только за 10 дней потерял около 2 пунктов, опустившись по отношению к мировым валютам – евро, фунту, канадскому доллару, йене, швейцарскому франку – с отметки 109,86 до 107,9. Кроме этого, "воспряли" многие валюты развивающихся стран. Остановили падение турецкая лира, мексиканское песо, слегка вырос юань". Арсен Темирбаев

Фото: investing

Тенге наконец-то реализовал часть потенциала укрепления, отмечает финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Заработал механизм монетарной нейтральности или зеркалирования, как его назвали в Нацбанке.

По плану регулятора он в первом квартале продаст 1,4 млрд долларов из золотовалютных резервов для обеспечения операций покупки золота. Это по 466 млн долларов в месяц, что сравнимо с тем, что продает квазигоссектор в рамках обязательной принудительной продажи экспортной валютной выручки. А всего за этот год Нацбанк планирует продать 6 млрд долларов для покупки 70 тонн золота.

"Такое предложение валюты хоть и не считается валютной интервенцией (о чем не раз говорил Нацбанк), но естественно повышает предложение валюты, что снижает давление спроса на курс и оказывает поддержку тенге". Андрей Чеботарев

Реальные действия Национального банка РК отметил и экономист Галымжан Айтказин.

"Мы склонны полагать, что при прочих равных условиях, а также в свете скорого наступления самой значимой налоговой недели в году (в феврале) обменный курс тенге может отыграть потери. Однако существует много различных рисков для тенге как извне, так и внутренних". Галымжан Айтказин

Именно эти различные риски имеют в виду и многочисленные брокеры инвестиционных компаний.

Совокупный прогноз аналитиков сводится к тому, что тенге может еще немного укрепиться в течение 10 дней, и валютный курс на 1 февраля 2025 года составит 523-525 тенге за доллар.

Сегодня же Нацбанк РК установил паритет 527,58 тенге за доллар.

Ранее мы рассказали, как финансовая политика президента США Дональда Трампа может повлиять на курс тенге.