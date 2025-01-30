Казахстанцы хранят все больше денег в банках: насколько выросли вклады населения в тенге

Вклады населения в банках Казахстана стабильно росли на протяжении всего 2024 года. Насколько вырос их объем и как менялась динамика тенговых и валютных депозитов – в материале Zakon.kz.

По итогам декабря 2024 года вклады населения в банках Казахстана достигли 24,5 трлн тенге. Для сравнения, в декабре 2023 года показатель составлял 20,4 трлн тенге. В целом с января по декабрь 2024 года вклады выросли более, чем на 23,4%.

Согласно расчетам Zakon.kz, из них 75,3%, или 18,5 трлн, приходится на депозиты в тенге, а оставшиеся 6 трлн (24,7%) – это вклады в иностранной валюте. К слову, по сравнению с январем доля вкладов в иностранной валюте несколько снизилась: почти на 2% – с 26,6%. При этом тенговые депозиты за год (декабрь 2023-го к декабрю 2024-го) приросли на 23,8%, валютные прибавили 10,7%.

Фото: Zakon.kz

Структура вкладов

В разрезе категорий вкладов наибольшую долю в 74,3% занимают срочные депозиты – 18,2 трлн тенге. Из них 13,3 трлн тенговые, 4,9 трлн тенге – в инвалюте. Сберегательные вклады – 2,6 трлн тенге, почти 3,7 трлн приходится на вклады до востребования и текущие счета, и оставшаяся часть – 5,2 млрд – это условные вклады.

Согласно информации КФГД, к срочным относятся вклады, которые предусматривают возможность частичного и полного снятия средств с депозита, с частичной потерей вознаграждения. При этом, в случае если деньги будут храниться на депозите до окончания срока вклада, то повышенная ставка вознаграждения компенсирует такие ограничения.

Добавим, что за год объем срочных вкладов прирос на 17,2%, сберегательные вклады увеличились на 67,5%, причем доля иностранных депозитов в этой категории уменьшилась на 6,1%.

Ставки вознаграждения

Ставки вознаграждения по депозитам физлиц существенно не изменились за год, но в целом были ниже, чем по вкладам небанковских юридических лиц. Так, например, в декабре 2024 года средняя ставка по тенговым депозитам юридических лиц выросла на 0,8% за месяц, до 14%, для физлиц осталась без изменений – на уровне 13,2%. При этом в первом месяце года средняя ставка по вкладам физлиц также равнялась 14%.

Фото: Zakon.kz

В декабре наиболее высокая ставка была у срочных депозитов сроком от одного до трех месяцев – 15%, самая низкая ставка на вклады сроком свыше пяти лет – всего 2,1%. Отметим, что ставка вознаграждения по вкладам до востребования нулевая, согласно данным Нацбанка РК.