Любимый клиент: как банк подарил предпринимателям рекламную поддержку

Не каждый представитель малого и среднего бизнеса может себе позволить масштабную рекламу. Понимая это, Евразийский банк запустил проект "Любимый клиент" и разместил на городских билбордах рекламу бизнеса своих клиентов-предпринимателей.

В девяти городах присутствия банка появились по два билборда с историями успеха местных предпринимателей: от семейного детского сада до инновационных производств.

Чтобы усилить эффект рекламной поддержки, банк записал серию видеоинтервью с участниками проекта для социальных сетей.

"Любимый клиент" – это способ банка показать, как мы гордимся успехами наших клиентов, наша признательность и возможность помочь им расширить аудиторию своего бизнеса", – сказала председатель правления банка Ляззат Сатиева.

Проект был приурочен к 30-летию Евразийского банка, который решил выразить благодарность за доверие и сотрудничество, вдохновляя бизнес на новые достижения.

Среди героев рекламной акции – хлебозавод, медицинская клиника, школа искусств, детский сад, центр развития детей и многие другие предприятия, каждая из которых имеет свою уникальную историю и несёт важный вклад в развитие региона.

Хлеб, который дарит семейное тепло

Astyk Alem – крупный хлебозавод, более 10 лет радует жителей Карагандинской области ароматным хлебом и вкусной выпечкой. Для Абсаляма Карина, основателя завода, хлебопекраный бизнес – это семейная история.

Фото: Евразийский банк

Все началось с небольшой пекарни, а сегодня завод ежедневно выпускает более 10 000 изделий, среди которых и хлеб, и пироги с булочками, и рулеты. Но главная ценность предприятия – это не цифры и не объемы, а любовь к делу, которую чувствуешь на вкус в каждом кусочке.

"Для нас хлеб – это не только бизнес, это часть нашей семейной истории, наших корней и традиций. Мы делаем его с такой же заботой, как если бы пекли для своих родных. Когда люди покупают нашу продукцию, мы понимаем, что становимся частью их дома и их семейных обычаев и моментов уюта. Проект "Любимый клиент" стал для нас отличной возможностью поделиться нашими ценностями с более широкой аудиторией. Такая поддержка укрепляет веру в правильность выбранного пути", – рассказывает Абсалям Карин.

Забота, которая исцеляет

В медицинской клинике "Жанар" с 2003 года заботятся о здоровье людей. За более чем 20 лет работы доктора клиники завоевали доверие многих жителей Кызылорды и региона. Клиника известна не только сильной командой, но и своим особым вниманием к каждому пациенту и индивидуальным подходом.

Фото: Евразийский банк

"Мы начали с небольшого медицинского центра с несколькими специалистами и за годы превратились в многопрофильную клинику. Наши пациенты становятся для нас членами большой семьи. Мы стремимся поддерживать их здоровье на протяжении всей жизни. Благодаря проекту Евразийского банка мы можем помочь еще большему числу людей", – рассказывает Урмия Беисова, директор клиники "Жанар".

Музыка, раскрывающая сердца и таланты

Школа искусств Virtuoso – это место в Атырау, где рождаются новые таланты. Сегодня школа предлагает широкий список курсов для людей разных возрастов и уровней подготовки: от игры на фортепиано, гитаре и домбре, до скрипки, барабанов, вокала и художественного рисования. Уникальная атмосфера в стенах школы способствует тому, чтобы каждый ученик мог раскрыться, почувствовать себя частью большого творческого коллектива и достичь новых высот в искусстве.

Фото: Евразийский банк

"Мы всегда стремимся не просто обучать, но и вдохновлять, создавать возможности для самовыражения и развития. Для нас важен путь каждого ученика. Мы гордимся, что помогаем людям находить свои таланты, а порой и новые жизненные цели через музыку и искусство. Участие в проекте Евразийского банка "Любимый клиент" дало нам шанс рассказать о нашей школе и привлечь внимание к нашему делу. Я благодарен банку за возможность стать ближе к нашим будущим звездам", – говорит Нурсултан Медетов, основатель школы искусств Virtuoso.

Будущее начинается с маленькой улыбки

Детский сад "Балдырган балабакша", расположенный в городе Алга Актюбинской области, стал важной частью жизни местных семей. Сад работает с полной отдачей, обеспечивая качественное воспитание и развитие детей. Здесь, в атмосфере любви и заботы, обучаются 220 детей, а трудятся 40 высококвалифицированных сотрудников, которые ежедневно помогают детям раскрывать свои таланты и развивать важнейшие навыки.

Фото: Евразийский банк

"Для нас главное – создать такое пространство, где дети чувствуют себя, как дома, могут развиваться, учиться и быть счастливыми. Мы гордимся, что предоставляем нашим маленьким ученикам лучшие условия для обучения, ведь именно здесь закладываются основы их будущего. Благодаря проекту "Любимый клиент" мы смогли поделиться нашими планами с большим числом людей. Уже в ближайшее время мы откроем новый детский сад в Актобе на 100 мест, где будут созданы современные и комфортные условия для нового поколения воспитанников", – говорит основатель детского сада "Балдырган балабакша" Балкенже Аймухамбетова.

Проект "Любимый клиент" стал не просто рекламной акцией, а настоящей поддержкой Евразийского банка для предпринимателей, стремящихся раскрыть потенциал своего бизнеса и укрепить связи с местным сообществом.

Акция демонстрирует также, как важна поддержка местного бизнеса, основы будущего Казахстана. Вместе мы можем сделать наш мир ярче, а бизнес – успешнее.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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