Нефтяные войны: на чьей стороне Казахстан

Цена на нефть марки Brent снижается пятый день подряд. С 24 января 2025 года стоимость ресурса на лондонской бирже ICE упала с 78,85 до 75,42 долларов за баррель на 12.00 Астаны. На нью-йоркской NYMEX цена нефти марки Light, составила 72,66 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Вокруг "черного золота" сегодня идет передел рынков – настоящая геополитическая борьба, в которой замешано множество сторон, в том числе и Казахстан. Из-за этих "закулисных разборок" так нестабильна цена на нефть.

По мнению старшего специалиста инвестиционной компании Ергазы Таубаева, призывы Дональда Трампа к странам ОПЕК+ снизить цены на нефть путем увеличения добычи не находят должной поддержки.

Мало того: по данным Reuters, самый крупный экспортер нефти – Саудовская Аравия – может даже увеличить стоимость сырой нефти для Китая и Индии.

"Дело в том, что после того, как 10 января 2025 года администрация Джо Байдена ввела санкции против производителей и нефтетанкеров России, китайские и индийские НПЗ стали искать альтернативу поставкам на Ближнем Востоке. Для арабских стран это означает повышение спотовых премий и возможность повышения цены на нефть". Ергазы Таубаев

Сообщается, что уже в марте нефть из стран Персидского залива может подскочить на 2,5 доллара за баррель, однако, ситуацию осложняет то, что 26 января Дональд Трамп объявил о возможном скором визите в Саудовскую Аравию, чтобы убедить власти страны усилить добычу "черного золота".

С другой стороны, непонятно, как поведут себя страны ОПЕК+ (на которых приходится половина добычи всей мировой нефти). В конце 2024 года альянс согласился отложить увеличение добычи до апреля и продлил отмену ограничений до конца 2026 года. Но что будет сегодня, на фоне "атакующего" Трампа? Представители ОПЕК+ встретятся 3 февраля, чтобы выработать единую диспозицию.

С третьей стороны есть группа стран, которая не особо хочет поддерживать Трампа. Кроме России это, например, Нигерия (кстати, – член ОПЕК+) которая увеличила добычу сырой нефти в декабре 2024 года до 1,48 млн баррелей в день (в 2023 году было 1,1 млн баррелей в день). Bloomberg сообщает, что Нигерия планирует еще больше нарастить добычу, возможно, до 1,8 млн баррелей в сутки.

А как быть Казахстану – еще одной стороне "нефтяных разборок"?

Пока наша страна взяла разумную паузу и до заседания ОПЕК+ не будет заявлять о коррекциях в прогнозе добычи нефти на 2025 год. Но принять решение и занять ту или иную сторону дастся Казахстану очень нелегко, – считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"Казахстану будет сложно сдержать добычу нефти, учитывая планы по ее увеличению в этом году с учетом начала добычи на месторождении Тенгиз. Ожидается, что проект будущего расширения на Тенгизе увеличит добычу Казахстана примерно до 1% от мировых поставок сырой нефти". Андрей Чеботарев

Ранее правительство РК сообщало о планах увеличить добычу нефти и газового конденсата в этом году до 96,2 млн тонн (около 2 млн баррелей в сутки) с 87,56 млн тонн в 2024 году. И это при квоте на добычу в размере 1,468 млн баррелей в день в соответствии с соглашением об ограничении добычи, заключенным ОПЕК+, добавляет эксперт.

Кроме этого, отметим, что премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства сообщил о добыче в этом году первой казахстанской сланцевой нефти.

Наконец, есть еще одна сторона всей этой неразберихи – производители сланцевой нефти в США. Они явно не собираются не только увеличивать, но и стремятся замедлить активность, – пишет Сommentariuskz.

"Производители сланцевой нефти видят, что в резерве ОПЕК+ есть 5–6 млн BPD (суточная добыча нефти в баррелях), которые могут выйти на рынок. Даже частные компании, на долю которых приходится 27% добычи нефти в США, планируют снижать активность в 2025 году. Наконец, число буровых установок в США упало на 6 только за неделю, достигнув минимума с октября 2021 года". Сommentariuskz

Одним словом, и ОПЕК+, и американские сланцевики, скорее всего, будут вынуждены сократить добычу, чтобы удержать цены. Спасением может стать только ускорение роста мировой экономики и спроса на нефть.

Ранее мы рассказали, сможет ли Казахстан увеличить прибыль с нефтяных месторождений, если удастся продлить СРП-контракты на обновленных, более выгодных для страны условиях.