Казахстан приступает к добыче сланцевой нефти: первые шаги для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль

Премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева озвучил, что на контроле более 800 разных проектов, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что в 2024 году "КазМунайГазом" начато бурение по четырем проектам в Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях.

"Суммарно геологические ресурсы данных проектов составляют более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте. В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль. Стартует добыча газа на месторождениях "Западная Прорва" и "Барханная" с запасами порядка 19 млрд кубометров. В Карагандинской области обнаружено крупное месторождение, содержащее 17 видов редкоземельных металлов", – озвучил Олжас Бектенов.

С его слов, разрабатывается ТЭО по производству в Карагандинской области графитового концентрата, используемого при изготовлении батарей для электромобилей.

"Продолжается строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене. Ожидаем принятия инвестрешений для старта работ по проектированию второго ГПЗ на Кашагане и ГПЗ на Карачаганаке. В целом, на контроле правительства более 800 перспективных проектов. Однако, несмотря на отдельные положительные результаты, текущая динамика экономического роста недостаточна. Промышленный потенциал Казахстана намного более масштабен. Проектов, подобных тем, что я назвал выше, может и должно быть значительно больше. Но для этого страна должна сформировать солидный инвестиционный капитал", – сказал Олжас Бектенов.

Ранее глава Кабмина раскритиковал распределение республиканского бюджета.