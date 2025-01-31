В Казахстане в 2,5 раза больше платежных карт, чем во всех странах Центральной Азии
Самое большое количество карт, по данным Нацбанка РК, зарегистрировано в Алматы – 16,27 млн.
Далее количество карт распределилось так:
- Астана – 5 422,3 млн
- Шымкент – 4,180 млн
- Туркестанская область – 3,938 млн
- Алматинская область – 3,037 млн
- Карагандинская область – 3,678 млн.
Меньше всего платежных карт находится в Улытауской области – 621,3 тысячи.
Сравним эти данные с данными о количестве платежных карт в странах Центральной Азии.
- Узбекистан – 8,4 млн
- Кыргызстан – 8,55 млн
- Таджикистан – 8,2 млн
- Туркменистан – 5,82 млн
Любопытно, что в Пакистане (с населением в 240,5 млн человек) на 15 апреля 2023 года было зарегистрировано всего 43 млн платежных карт.
Как видим, Казахстан по развитию безналичных платежей больше чем в 10 раз опережает все страны Центрально-Азиатского региона. Для примера несколько цифр.
Только в декабре 2024 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 19,9 трлн тенге, количество – 1,2 млрд транзакций.
Держателями платежных карточек было проведено 20,8 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,5 трлн тенге.
Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (81,0% от общего количестве операций и 90,5% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (19,0% и 9,2% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег).
Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,1% и 83,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).
Всего в Казахстане сегодня действует 12 569 банкоматов, большая часть из них (2 288) расположена в Алматы. В Астане банкоматов почти в два раза меньше – 1 431.
Для справки:
- количество банкоматов в Кыргызстане составляло 2 449 на ноябрь 2024 года;
- количество банкоматов в Узбекистане – 12 814 на начало декабря 2024 года;
- количество банкоматов в Таджикистане – 3 005 на осень 2024 года;
- количество банкоматов в Туркменистане – 2 141 на август 2024 года.
Ранее мы рассказали, что каждый третий житель Казахстана имеет накопления на "черный день". По крайней мере, так заявили 35% респондентов в рамках опроса Национального банка за октябрь 2024 года.