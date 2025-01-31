#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.28
540.05
5.31
Финансы

В Казахстане в 2,5 раза больше платежных карт, чем во всех странах Центральной Азии

Кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, банковская карта, банковские карты, платежная карта, платежные карты, банковская карточка, банковские карточки, платежная карточка, платежные карточки, платеж по карте, оплата по карте, платеж по карточке, оплата по карточке, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 12:16 Фото: pixabay
Сегодня в Казахстане находится в обращении более 81 млн платежных карт – свыше 66 млн дебетных и более 15 млн кредитных, сообщает Zakon.kz.

Самое большое количество карт, по данным Нацбанка РК, зарегистрировано в Алматы – 16,27 млн.

Далее количество карт распределилось так:

  • Астана – 5 422,3 млн
  • Шымкент – 4,180 млн
  • Туркестанская область – 3,938 млн
  • Алматинская область – 3,037 млн
  • Карагандинская область – 3,678 млн.

Меньше всего платежных карт находится в Улытауской области – 621,3 тысячи.

Сравним эти данные с данными о количестве платежных карт в странах Центральной Азии.

Любопытно, что в Пакистане (с населением в 240,5 млн человек) на 15 апреля 2023 года было зарегистрировано всего 43 млн платежных карт.

Как видим, Казахстан по развитию безналичных платежей больше чем в 10 раз опережает все страны Центрально-Азиатского региона. Для примера несколько цифр.

Только в декабре 2024 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 19,9 трлн тенге, количество – 1,2 млрд транзакций.

Держателями платежных карточек было проведено 20,8 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,5 трлн тенге.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (81,0% от общего количестве операций и 90,5% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (19,0% и 9,2% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег).

Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,1% и 83,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Всего в Казахстане сегодня действует 12 569 банкоматов, большая часть из них (2 288) расположена в Алматы. В Астане банкоматов почти в два раза меньше – 1 431.

Для справки:

  • количество банкоматов в Кыргызстане составляло 2 449 на ноябрь 2024 года;
  • количество банкоматов в Узбекистане – 12 814 на начало декабря 2024 года;
  • количество банкоматов в Таджикистане – 3 005 на осень 2024 года;
  • количество банкоматов в Туркменистане – 2 141 на август 2024 года.

Ранее мы рассказали, что каждый третий житель Казахстана имеет накопления на "черный день". По крайней мере, так заявили 35% респондентов в рамках опроса Национального банка за октябрь 2024 года.

Андрей Валентинов
Поделиться новостью
Читайте также
Проверка мобильных переводов: минимальный порог могут увеличить до миллиона тенге
Финансы
11:37, Сегодня
Проверка мобильных переводов: минимальный порог могут увеличить до миллиона тенге
Переводы из России в Казахстан резко упали
Финансы
11:28, Сегодня
Переводы из России в Казахстан резко упали
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 31 января
Финансы
10:51, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 31 января
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: