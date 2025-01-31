Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 31 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,28 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 5,31 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5, 2 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 521 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 539 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля во обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 521 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,26 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.