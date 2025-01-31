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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 31 января

Обмен валют, деньги, обменники, обменники, разная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:51 Фото: freepik
Zakon.kz публикует курсы доллара, евро и рубля, установленные в обменниках страны утром 31 января 2025 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,28 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 523 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 544 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5, 2 тенге, продажи – 5,3 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 521 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 539 тенге, продажи – 543 тенге.

Курс рубля во обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,25 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 521 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539 тенге, продажи – 544 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,26 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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